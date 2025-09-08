Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

El 12 y 13 de septiembre Gualeguaychú será sede de la llegada y largada del Gran Premio Argentino Histórico.

El 12 y 13 de septiembre Gualeguaychú será sede de la llegada y largada del Gran Premio Argentino Histórico. La edición 2025–2026 reunirá más de 150 autos históricos y contemporáneos, con tripulaciones que recorrerán más de 3.000 kilómetros atravesando distintas provincias del país.

El Gran Premio Argentino Histórico, única competencia de regularidad reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), tendrá a Gualeguaychú como una de sus principales paradas. El viernes 12 de septiembre los vehículos llegarán al Corsódromo, donde permanecerán en exhibición de 17 a 20 horas. En tanto, el sábado 13 desde las 7 y hasta las 10 horas se realizará la largada oficial desde la Costanera, con corte de tránsito entre calle Caseros y el Reloj de Largada.

Edición 2025-2026

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se trabaja junto a la organización para garantizar la seguridad, el ordenamiento y la promoción de este evento que pone a la ciudad en el centro de la escena automovilística y turística nacional.