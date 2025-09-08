El 12 y 13 de septiembre Gualeguaychú será sede de la llegada y largada del Gran Premio Argentino Histórico. La edición 2025–2026 reunirá más de 150 autos históricos y contemporáneos, con tripulaciones que recorrerán más de 3.000 kilómetros atravesando distintas provincias del país.
Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico
El 12 y 13 de septiembre Gualeguaychú será sede de la llegada y largada del Gran Premio Argentino Histórico.
El Gran Premio Argentino Histórico, única competencia de regularidad reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), tendrá a Gualeguaychú como una de sus principales paradas. El viernes 12 de septiembre los vehículos llegarán al Corsódromo, donde permanecerán en exhibición de 17 a 20 horas. En tanto, el sábado 13 desde las 7 y hasta las 10 horas se realizará la largada oficial desde la Costanera, con corte de tránsito entre calle Caseros y el Reloj de Largada.
Edición 2025-2026
La edición 2025–2026 reunirá más de 150 autos históricos y contemporáneos, con tripulaciones que recorrerán más de 3.000 kilómetros atravesando distintas provincias del país. Se trata de un verdadero fenómeno deportivo y turístico, que convoca a aficionados, familias y equipos de todo el país, y que también tiene un fin solidario: cada edición implica donaciones de alimentos a Cáritas Argentina, beneficiando a miles de personas.
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se trabaja junto a la organización para garantizar la seguridad, el ordenamiento y la promoción de este evento que pone a la ciudad en el centro de la escena automovilística y turística nacional.