Gobierno y gremios retoman la paritaria esta semana

El gobierno y los gremios estatales y docentes retomarán las negociaciones el viernes 5 de abril. En la última reunión no hubo oferta salarial.

Luego del fin de semana largo, el gobierno provincial y los gremios estatales y docentes retomarán la negociación salarial Se trata del segundo round tras el primer encuentro, realizado el 26 de marzo, en el que los representantes del gobernador Rogelio Frigerio no presentaron oferta salarial.

Los gremios docentes, en primer lugar, esperan avanzar con una propuesta concreta para hacer frente a la inflación de marzo. Sin embargo, aún no hay datos oficiales sobre el índice de precios ya que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) suele darlo a conocer entre el 10 y el 14 de cada mes. Otro punto que genera desconcierto en los sindicatos es el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Conectividad, dos conceptos que estaban a cargo de Nación, pero que fueron eliminados.

"El gobierno asumió el compromiso de pagar el FONID, que hoy no existe más, y hoy estamos pensando en una propuesta para que el docente no pierda en su próxima liquidación. En un escenario muy complejo, la realidad es que no tenemos claridad. Por eso se pide un cuarto intermedio", dijo al respecto la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

Salarios sin FONID ni Conectividad

Cabe recordar que el sábado 30 comenzaron a pagarse los salarios de febrero y allí los docentes se encontraron sin los montos por FONID y Conectividad, los cuales representan un 10% de sus haberes. Ese porcentaje en términos nominales representa entre 50 y 100 mil pesos,, ya que varía según el cargo y la antigüedad de cada maestro.

Tras aquella primera reunión, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, planteó "la urgencia en contar con una propuesta de incremento salarial para los haberes de marzo a percibir en abril, así como en lo particular contar con certezas respecto a lo correspondiente a FONID y Conectividad".

Asimismo, señal´que el miércoles 4 de abril se reunirá a la Comisión de Transporte para tratar aspectos sobre la movilidad docente. Además, quedó pendiente convocar a las Comisiones de Nomenclador para trabajar distorsiones salariales; de Infraestructura Escolar; y de Títulos y Concursos.

ATE UPCN Paritarias Estatales.jpg

Estatales tendrán paritaria por sectores

De la reunión del 26 de marzo, los gremios estatales tampoco recibieron una oferta salarial por aparte del Gobierno. El secretario de Hacienda y finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, sostuvo entonces que el Gobierno dio cuenta cuál es la situación financiera en la que se encuentra la provincia y que se puso el foco “sobre otros aspectos vinculados a la vida laboral de los trabajadores”.

Enseguida, anunció que acordaron abrir negociaciones por sector. “Comenzaremos a abrir mesas sectoriales: del área de salud, de comedores, de administración central y se abordarán las particularidades de cada uno de los organismos del estado", dijo el funcionario.

El anuncio fue bien recibido por José Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). “Por más que no haya un ofrecimiento salarial, se abrió la discusión para otras áreas tales como las paritarias sectoriales que serán para dialogar sobre la gente que está trabajando de forma irregular porque queremos que se regule, se les dé estabilidad y pasen a ser personal como cualquiera de nosotros”, valoró.