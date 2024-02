Gobierno y gremios docentes retoman la discusión salarial

El gobierno provincial y los gremios docentes retoman este miércoles la discusión salarial a las 10, con un encuentro en la Secretaría de Trabajo. La última propuesta presentada en este ámbito -el 19 de febrero- por el Ejecutivo fue del 18% de aumento con base de cálculo a enero de este año. La oferta no conformó a los sindicatos, que piden una propuesta superadora que se acerque a la inflación de enero que fue del 20,6%.

Por otra parte, este martes el sindicato confirmó que el viernes 1° de marzo realizará su Congreso en San Salvador, a donde analizarán los pasos a seguir en la negociación con el gobierno de Rogelio Frigerio.

Convocatoria Agmer paritaria

Los sindicatos que no se sumaron a la huelga en la provincia fueron la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privaos (SADOP). Y es que los representantes de estos sindicatos en el plano nacional decidieron esperar qué resultados tendría la negociación con el gobierno del presidente libertario que se concretó este martes 27. Como se preveía en algunos sectores de la docencia, Nación no acercó una propuesta salarial y, por el contrario, confirmó que el FONID no se pagará más.