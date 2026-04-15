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Copa Túnel Subfluvial: las lluvias obligaron a una nueva reprogramación

Los partidos previstos para este miércoles, correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, fueron suspendidos.

15 de abril 2026 · 15:46hs
La Copa Túnel Subfluvial no tendrá actividad este miércoles.

La Copa Túnel Subfluvial no tendrá actividad este miércoles.

Como consecuencia de las intensas lluvias caídas durante las últimas horas en la región, fueron suspendidos los partidos de ida de las series de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, que estaban programados para este miércoles. La organización del certamen informará en estos días cuándo se llevarán a cabo.

Vale destacar que al torneo lo llevan adelante de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). Los cruces de cuartos de final son Belgrano-Patronato, UNL-Colón, Cosmos FC-Atlético Paraná y Neuquén-Unión.

La Copa Túnel Subfluvial no tendrá actividad este miércoles.

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Nahuel Viñas dirigirá por sexta vez a Patronato.

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

El comunicado de la Liga Paranaense

Copa Túnel Subfluvial lluvias Liga Paranaense Fútbol
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