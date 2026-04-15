Copa Túnel Subfluvial: las lluvias obligaron a una nueva reprogramación

Los partidos previstos para este miércoles, correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, fueron suspendidos.

Como consecuencia de las intensas lluvias caídas durante las últimas horas en la región, fueron suspendidos los partidos de ida de las series de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, que estaban programados para este miércoles. La organización del certamen informará en estos días cuándo se llevarán a cabo.