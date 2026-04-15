Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Tras fugarse de prisión domiciliaria en Victoria recapturaron, en Santa Fe, al hombre que estafó a una mujer por casi 3 millones de dólares

Tras fugarse de prisión domiciliaria en Victoria recapturaron, en Santa Fe, al hombre que estafó a una mujer por casi 3 millones de dólares

Tras fugarse de prisión domiciliaria en Victoria recapturaron, en Santa Fe, al hombre que estafó a una mujer por casi 3 millones de dólares

Cayó en Santa Fe el estafador Ramón Alberto Piedrabuena. El hombre acusado de una extensa serie de estafas , amenazas y daños. Fue localizado y aprehendido en las últimas horas en la localidad de Casilda, Santa Fe , luego de haber permanecido prófugo tras fugarse de su arresto domiciliario en la ciudad de Victoria. El operativo fue el resultado de un accionar conjunto entre el área de Investigaciones de la Policía de Victoria y la Policía de Santa Fe.

Piedrabuena había logrado desaparecer apenas 24 horas después de que la Justicia resolviera otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria . Su captura inicial se había producido el sábado 4 de abril en un hotel de la misma localidad santafesina, tras meses de búsqueda por parte de las autoridades. Actualmente, el imputado está siendo trasladado nuevamente a Entre Ríos para comparecer ante los tribunales locales.

Estafador estafa Victoria prófugo recapturado 222

Historial del Estafador

El historial delictivo del acusado ha generado una fuerte indignación social en la comunidad de las "Siete Colinas". Entre las maniobras más graves que se le atribuyen figura una estafa de casi 3 millones de dólares contra una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Según la investigación, Piedrabuena convenció a la víctima de que su dinero estaba "maléfico" y, mediante el uso de una supuesta "bruja" y el presunto suministro de sedantes para vulnerarla, logró apoderarse del capital.

Además de este caso, el fiscal Eduardo Guaita investiga a Piedrabuena por estafas a productores agropecuarios mediante la compra y venta de animales sin realizar los pagos correspondientes; eventa ilegal de propiedades por más de 8 millones de pesos que se le habían confiado para cuidar. También esta acusado de atentado contra la autoridad ya que se lo señala por haber incendiado una camioneta del área de Investigaciones de la Policía mientras era seguido en el marco de la causa judicial.

La reciente fuga del imputado había despertado un fuerte rechazo hacia la resolución judicial que le permitió salir de la cárcel común, considerando que Piedrabuena ya contaba con antecedentes de eludir a la justicia. Con su recaptura, el Ministerio Público Fiscal busca avanzar en la imputación definitiva y esclarecer el alcance total de sus actividades fraudulentas.