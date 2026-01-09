Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Tras la no renovación de 140 contratos en el municipio de Concordia, este viernes se llevó a cabo una jornada de protesta bajo la lluvia.

Ante un fuerte despliegue policial que bloqueó el acceso a la sede de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo este lluvioso viernes por la mañana la protesta convocada por el Sindicato de Empleados Municipales para reclamar por los más de 140 contratos caídos.

De la concentración y posterior marcha participaron no solo los directos afectados sino también dirigentes gremiales y militantes de varias organizaciones, entre ellas ATE y AGMER, lo mismo que dirigentes políticos y concejales de la oposición.

“Yo soy parte de los 13 descontratados de la Central de Tránsito”, contó Mariana Laurel, una de las protagonistas de la protesta. “Estoy acá tratando de buscar una respuesta simplemente. Nosotros llegamos el lunes pasado (5 de enero) y no podíamos marcar, no estaba nuestra huella en el reloj, como que si nunca hubiéramos estado ahí”, relató.

“La respuesta del Director –agregó a El Entre Ríos– fue que ni él tampoco sabía, supuestamente, de esa lista de cesanteados. Tuvimos una reunión antes de ayer con él. Nos volvió a decir básicamente lo mismo y que supuestamente también había tenido una reunión con Azcué. No sabemos quién miente, quién no, no sabemos la realidad de nada”.

Mariana Laurel contó que se desempeñaba en el área de licencias, en la parte donde se imprimen las licencias de conducir y recordó que entre 2024 y 2025 hizo el curso de inspectores de tránsito. “Yo de por sí soy una persona muy justiciera, me enojo mucho, peleo por mis derechos, pero la verdad que esta vez me ganó la angustia, me ganó la tristeza, más de una vez he tratado de bajar los brazos y gracias a nuestros compañeros no lo he hecho, pero realmente es muy triste. En mi caso, ya lo he dicho varias veces, mi pareja está desempleada hace un tiempo, entonces yo era el único sustento de la casa. Hoy en día no se nos caen las manos por ir a buscar un trabajo ni nada, pero buscamos una respuesta, o que nos hubieran dado un tiempo antes para que nosotros podamos salir a buscar algo”, concluyó.

La concentración y posterior marcha fue seguida con máxima atención por decenas de policías desplegados tanto en el frente del palacio municipal como en la parte posterior y en toda la zona céntrica. Incluso pudo verse al Jefe de la Policía de Concordia, el Comisario José Rosatelli.

El pedido a Francisco Azcué

Pedro Pérez, referente de ATE Concordia, explicó su participación en la protesta. “Nosotros lo que estamos haciendo, junto con los otros gremios, es una movilización para el objetivo principal, que es la recuperación de todos los trabajadores. Ahora estábamos pidiendo que nos atienda el intendente, a dos o tres compañeros por gremio, para llegar a un diálogo, que es lo que no tenemos”, aseguró.

Recordó que el gremio de ATE “hace mucho, un año entero” que no tiene diálogo con las autoridades municipales. “Hemos tenido que recurrir a la Dirección Provincial del Trabajo para que nos atiendan. Nos han atendido ahí porque es una obligación”, agregó.

Según Pérez, los cesanteados “no es” gente que esté “sobrando”. “Toda la gente es una necesidad para el buen funcionamiento de la municipalidad. Lo que pasa es que atrás de esto hay una precarización laboral con las cooperativas. O sea, han aparecido muchas cooperativas y lo arreglan con 300 mil pesos mensuales. Pero eso no es lo mismo que pagarle a un trabajador 800, 900 mil pesos”, denunció.

Tras la concentración en calle Mitre, los manifestantes marcharon por calle Pellegrini, mientras en Concordia la lluvia se hacía sentir con mayor fuerza.