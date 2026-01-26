Uno Entre Rios | La Provincia | Puerto

Conflicto portuario en Entre Ríos pone a todos los puertos del país al borde de un paro nacional

FEPA declara alerta y posible paro nacional por conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay, tras denuncias de precarización y desconocimiento sindical.

26 de enero 2026 · 11:37hs
Conflicto portuario en Entre Ríos pone a todos los puertos del país al borde de un paro nacional.

Conflicto portuario en Entre Ríos pone a todos los puertos del país al borde de un paro nacional.

El conflicto desatado por la empresa Uruguaya Urcel SA al desconocer al sindicato y precarizar el trabajo local en Concepción del Uruguay, llevó a la FEPA a declarar estado de alerta y posible paro total nacional en todos los puertos argentinos, en respaldo a los estibadores entrerrianos que denuncian explotación laboral.

El paro total de actividades en el Puerto de Concepción del Uruguay, iniciado el domingo, se profundiza y coloca a todos los puertos de Argentina al borde de una paralización nacional debido al accionar de la empresa Uruguaya Urcel SA. Esta compañía genera el conflicto al no reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local como entidad gremial legítima, marginando a los estibadores entrerrianos (quienes se encuentran entre los peores pagos del país en el sector portuario) y trayendo personal de otras localidades sin experiencia para desplazar la mano de obra local, precarizar condiciones y vaciar de trabajo al puerto entrerriano.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

LEER MÁS: Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

FEPA declara estado de alerta por conflicto laboral en el puerto de Concepción del Uruguay

Las protestas incluyen bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y paralización completa de la operatividad. Los trabajadores denuncian prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de lo establecido en convenio y un intento sistemático de explotación que atenta contra el derecho al trabajo de los estibadores y sus familias, dependientes de la actividad portuaria.

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), con su secretario general Marcelo Osores presente en el lugar junto a los trabajadores entrerrianos, acompaña las medidas de fuerza y advierte que, ante la amenaza empresarial de dejar a los trabajadores sin su tarea y no reconocer su legítima organización sindical, se declara en estado de alerta y posible paro total nacional en todos los puertos del país.

De no haber respuestas concretas y frente al accionar de la empresa uruguaya, la FEPA avanza con esta medida de fuerza a nivel nacional en defensa de los compañeros del SUPA Puerto de Concepción del Uruguay.

Según la federación, la firma no solo desconoce al sindicato legalmente constituido, sino que avanzan en la contratación de trabajadores provenientes de otras localidades, sometidos a explotación, con el único objetivo de vaciar de trabajo al puerto local. Esta práctica atenta directamente contra el derecho al trabajo de los estibadores de Concepción del Uruguay y de sus familias, que dependen de la actividad portuaria para vivir.

La FEPA califica el accionar de Urcel SA, empresa de capitales uruguayos, como precarizador y antisindical, vinculándolo a un patrón de vulneración de derechos que podría extenderse si no se resuelve. El SUPA cuenta con representación gremial oficial y autoridades electas democráticamente, lo que hace injustificable la postura empresarial.

En este marco, la empresa uruguaya Urcel SA deja a todos los puertos de Argentina al borde del paro total al generar un conflicto que podría derivar en la paralización nacional por desconocer derechos sindicales y laborales en Concepción del Uruguay. ¿Ese es el modelo que el desarrollista Rogelio Frigerio quiere para el país, con estibadores entrerrianos entre los peor pagos del sector mientras se permite esta precarización?

Las medidas de fuerza continúan, con llamados a la intervención de autoridades provinciales para garantizar el reconocimiento sindical y el cese de las prácticas denunciadas, en defensa de la unidad gremial y la dignidad laboral de los trabajadores portuarios.

Puerto Concepción del Uruguay Entre Ríos
Noticias relacionadas
Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical.

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Conductas habituales durante los viajes pueden aumentar riesgos y generar conflictos con la ley o el seguro  ante un siniestro vial.

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha.

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas.

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario