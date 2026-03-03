Uno Entre Rios | La Provincia | Policía de Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó seis móviles 0 km, armas y un sistema forense único para extraer datos de celulares en investigaciones criminales.

3 de marzo 2026 · 15:54hs
La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país.

En el marco de los festejos de los 192 años de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio entregó móviles y equipamiento armamentístico, además de presentar una herramienta utilizada por las fuerzas de seguridad para desbloquear dispositivos móviles y extraer información digital en el marco de investigaciones criminales.

Fue durante la visita que realizó este martes a la Escuela de Policía Salvador Maciá en Paraná, donde indicó que la inversión es cercana a los 1.000 millones de pesos entre vehículos nuevos, armas no letales, armas letales que se adquirieron, y un sistema único en el país en términos de las policías provinciales. "Es un privilegio para nuestra policía tener un sistema que logra sacar la información de los teléfonos de última generación, que es donde hoy está todo y accediendo a eso uno puede terminar poniendo tras las rejas a los delincuentes".

LEER MÁS: El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

La Policía de Entre Ríos incorporó nuevos patrulleros y equipamiento armamentístico

Rogelio Frigerio (5).jpeg

En cuanto a los vehículos, el mandatario estimó que "ya se superaron los 200 vehículos que se incorporaron a la Policía en estos 25 meses de gestión. La verdad que es un hecho también histórico. Estamos saldando de a poco una deuda de muchísimos años con la Policía y esperamos al final de nuestra gestión lograr cambiar todos los vehículos", acotó.

En materia de inversión en seguridad, el mandatario insistió en que "en época donde no hay plata y se está obligado a gestionar sin recursos -porque tenemos los mismos recursos que había en la pandemia- una de las obligaciones que tenemos es la priorización", precisó. Entonces mencionó la eliminación de los gastos reservados y destacó que "se hizo una inversión muy importante en movilidad para nuestra policía. Eso es priorizar, y así en todos los órdenes de la vida pública, con muchísima austeridad para ir saldando deudas de décadas que teníamos en Entre Ríos".

El mandatario, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el jefe de Policía, Claudio González, entregó concretamente seis unidades cero kilómetros, de las cuales cinco serán destinadas al transporte operativo. Asimismo, se incorporarán dos vehículos restaurados, entre ellos una unidad de control.

En tanto, en materia de equipamiento, se otorgó 200 pistolas calibre 9 milímetros, entre el nuevo armamento que se adquirió, y un rifle Byrna Compacto Táctico (TCR), diseñado como una lanzadora versátil y confiable para la defensa, entre otros elementos de equipamiento menor destinados a fortalecer la capacidad operativa institucional.

Presentó luego el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device), desarrollado por Cellebrite, herramienta forense de alta complejidad utilizada por fuerzas de seguridad e inteligencia para el desbloqueo de dispositivos móviles y la extracción de información digital (mensajes, fotografías y videos) de equipos iOS y Android en el marco de investigaciones criminales.

Policía de Entre Ríos Armas Vehículos
