Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Fentanilo contaminado: peritan historias clínicas

Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA

18 de agosto 2025 · 12:19hs
Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA

Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA
Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA

Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA
Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA

Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA

Comenzaron las pericias a varias historias clínicas de pacientes muertos, que se encuentran dentro de la cifra de fallecidos por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Este lunes por la mañana se dio inicio a las pericias de 20 historias clínicas por parte del equipo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia.

Un informe del Anmat revela las graves fallas en la producción de fentanilo contaminado.

Fentanilo: un informe del Anmat revela las graves fallas en la producción

crece el escandalo fentanilo: el gobierno amenazo con recusar a kreplak y el juez le respondio

Crece el escándalo Fentanilo: el Gobierno amenazó con recusar a Kreplak y el juez le respondió

Fentanilo contaminado muertes HLB Pharma

En estas evaluaciones los investigadores podrán constatar si los decesos están relacionados a fallas multiorgánicas provocadas por el opioide contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.

LEER MÁS: Fentanilo: un informe del Anmat revela las graves fallas en la producción

Esto último se podrá saber luego de la entrega del informe por parte del Instituto Malbrán respecto a cómo ocurrieron las adulteraciones de las ampollas.

Estas dos pericias serán fundamentales ya que, de este modo y dependiendo del resultado de las mismas, el juez Ernesto Kreplak podría imputar a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, y a todo su equipo.

Un documento al que accedió NA informaba que una comisión de la ANMAT había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo hasta seis días antes de que comiencen a elaborar el fentanilo.

Fentanilo contaminado muertes HLB Pharma 1

En la inspección realizada en el establecimiento entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 “fueron detectadas deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico (Validación de procesos, documentación, entre otros) en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad, entre otros”.

Allí, según esclarece el escrito, “los incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”, dando a entender el escenario de gravedad que había en los laboratorios y que anticipaba lo que iba a ocurrir.

Aun así, la presentación formal de dicho operativo fue anunciada en febrero de este año, momento en el que el opioide ya había sido colocado en miles de pacientes.

Fentanilo pericias historias clínicas
Noticias relacionadas
Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado.

Ya son 96 las víctimas por el fentanilo contaminado en el país

Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: ya son 76 las víctimas fatales confirmadas

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Panelista, vedette, ex futbolista y un hijo de famoso entres los candidatos a legisladores en las Elecciones 2025

Elecciones 2025: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros "candidatos famosos"

Ver comentarios

Lo último

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Ultimo Momento
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Dejanos tu comentario