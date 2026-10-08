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Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

A raíz de la crecida del río Uruguay y temporal en Concordia, evacuaron a cuatro familias hasta el momento.

8 de octubre 2026 · 15:08hs
Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

El desborde del arroyo Mansores obligó a trasladar a familias de la zona de la costanera de Concordia. Además, un fuerte temporal provocó caída de árboles y voladuras de techos.

Cuatro familias fueron evacuadas durante la mañana del miércoles 7 de octubre en Concordia como consecuencia de la creciente del río Uruguay y el desborde del arroyo Mansores. El operativo comenzó entre las 9 y las 10, con la participación de personal municipal y vehículos de la flota de la comuna para trasladar a los vecinos y sus pertenencias.

Crecida del arroyo

El periodista concordiense Ignacio Iriarte explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) / UNO que las primeras tareas se concentraron en inmediaciones de avenida Maipú y calle Salta, donde se produjo la intervención de los equipos municipales. El arroyo Mansores atraviesa buena parte de la zona norte y noroeste de Concordia, pasa por sectores cercanos al Hospital Masvernat y distintos clubes, y finalmente desemboca en la zona de la costanera.

Ante el avance del agua, se dispusieron evacuaciones preventivas. Las familias afectadas no necesariamente fueron trasladadas a centros de evacuados, ya que también existe la posibilidad de que se alojen temporalmente en viviendas de familiares o amigos.

LEER MÁS: En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mientras continúa el seguimiento de la creciente, la situación en Concordia se complicó durante la noche por un fuerte temporal que afectó a distintos sectores de la ciudad. Según relató Iriarte, alrededor de las 22 se registraron ráfagas que, de acuerdo con mediciones tomadas desde Uruguay, alcanzaron entre 80 y 100 kilómetros por hora.

El temporal tuvo una duración aproximada de 40 minutos y provocó diferentes inconvenientes. En varios barrios se registraron cortes del suministro eléctrico, mientras que también hubo caída de árboles, voladuras de techos y carteles afectados por la intensidad del viento.

Uno de los sectores donde se observaron daños fue la avenida Eva Perón, donde algunos árboles fueron arrancados de raíz. Además, tres personas sufrieron golpes como consecuencia de distintos incidentes vinculados con la tormenta, aunque, de acuerdo con la información difundida, ninguno de los casos revistió gravedad.

La costanera, entre las zonas más afectadas

A la situación provocada por el temporal se suma el avance de las aguas del río Uruguay. La zona baja de la costanera de Concordia ya se encontraba completamente inundada y el agua comenzaba a alcanzar sectores de mayor altura.

La creciente también afecta a instituciones y clubes ubicados a la vera del río. Entre los espacios mencionados aparecen el Club Pesca y el Club Regatas, además de clubes de fútbol que comenzaron a sufrir el ingreso del agua en sectores de sus instalaciones.

El panorama también se encuentra condicionado por la evolución del río Uruguay en otras localidades de la región. Iriarte mencionó la presencia de evacuados en Paso de los Libres y Yapeyú, mientras que también se observaban complicaciones en otros puntos de la cuenca.

Para Concordia, el escenario combina así dos situaciones que se desarrollaron prácticamente en simultáneo: por un lado, el avance de la creciente del río Uruguay y el desborde del arroyo Mansores, que ya obligó a evacuar familias; y por otro, las consecuencias de un fuerte temporal que dejó daños materiales y cortes de energía en distintos sectores de la ciudad.

Durante este jueves, el tiempo había comenzado a mejorar en Concordia, con una disminución marcada del viento y sin lluvias. Sin embargo, la situación continuaba bajo seguimiento debido a la altura del río Uruguay y a las consecuencias que dejó el temporal registrado durante la noche anterior.

Concordia Uruguay evacuaciones Inundaciones Arroyo
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