En Concordia comenzaron las primeras evacuaciones por la suba del río Uruguay

Personal municipal de Concordia evacuó a las primeras cuatro familias tras el desborde del arroyo Manzores. El río Uruguay podría llegar a los 11,50 metros.

Comenzaron las primeras evacuaciones en Concordia y se espera que sigan en los próximos días.

Ante el avance del río Uruguay y el desborde del arroyo Manzores de Concordia, este miércoles comenzaron los operativos de evacuación preventiva en la zona de calle Maipú. Personal de la Secretaría de Salud y de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia comenzó con nuevos operativos de evacuación preventiva de familias afectadas por la creciente del río Uruguay y el desborde del arroyo Manzores.

El procedimiento se inició en la zona de calle Maipú, uno de los sectores de la ciudad donde habitualmente comienzan las evacuaciones cuando el nivel del río avanza sobre zonas habitadas.

Fueron evacuadas un total de cuatro familias, de las cuales dos fueron trasladadas al centro de evacuados de la ex Bagley y las dos restantes, a casas de familiares.

Sobre la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15 horas de este jueves 8 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,50 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,60 metros.

Los objetivos de las evacuaciones en Concordia

El responsable del Comité Operativo de Emergencia (COE) y secretario de Salud de Concordia, Dr. Diego Sauré, explicó que el objetivo es anticiparse al ingreso del agua a los domicilios. Sauré señaló que las autoridades vienen siguiendo la evolución del río y recordó que el fenómeno de El Niño había sido advertido con anticipación.

“El evento El Niño se sabía y uno ha ido avisando durante mucho tiempo lo que iba a suceder. Empezó a crecer el río Concordia”, explicó a El Concordiense.

En ese sentido, indicó que el Municipio mantiene comunicación permanente con el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) para contar con información que permita anticipar la evolución del río. “La idea es hacer evacuaciones preventivas, es decir, trabajar así como estamos hoy en día, en seco, no bajo el agua por una cuestión de seguridad para la población y también para el personal del municipio”, remarcó.

“Estamos acá en calle Maipú, que es donde siempre se inician las evacuaciones, donde la tuvimos hace dos meses atrás. Como están viendo, el agua todavía no llegó a los domicilios, pero empieza a generar presión a través de las cloacas, entonces el agua viene por atrás, por el sistema cloacal”, detalló.