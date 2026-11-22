Vantix Sports impulsa capacitaciones en Paraná para entrenadores y profesionales, con foco en la preparación física, la psicología y el desarrollo deportivo.

Vantix Sports nació hace ocho meses con una idea que busca abrir nuevas posibilidades en el ámbito deportivo: organizar torneos y actividades, pero también generar espacios de capacitación para quienes trabajan diariamente con deportistas. La iniciativa combina logística, producción y formación, con la mirada puesta en sumar herramientas y promover una práctica más integral.

El profesor Santiago Leiva contó en el Ciclo de entrevistas UNO a UNO , cómo comenzó el proyecto, cuáles son sus objetivos y por qué considera necesario que entrenadores, coordinadores y profesores incorporen conocimientos que van más allá del entrenamiento físico. La propuesta apunta a abordar aspectos que muchas veces quedan relegados, como la salud emocional, el liderazgo, la nutrición y la manera de acompañar a niños y adolescentes en el ámbito deportivo.

El modelo está pensado para torneos de fútbol, básquet y otras disciplinas. Quienes organizan o cuentan con un espacio deportivo pueden contratar el servicio y delegar la planificación, en lugar de limitarse a alquilar una cancha y resolver por su cuenta cada detalle. Así, la propuesta busca ampliar las posibilidades de funcionamiento y generar una alternativa conveniente para los establecimientos.

El servicio permite que los responsables del predio se concentren en la actividad y no deban ocuparse de cada aspecto organizativo. La productora coordina el desarrollo y propone una estructura que puede resultar más redituable que el alquiler de cancha solo. La capacitación también se convirtió en otro eje: buscan acercar experiencias de profesionales que enriquezcan la tarea diaria y compartir recursos aplicables en distintas disciplinas.

Con el proyecto en marcha, el equipo decidió avanzar también con capacitaciones. La primera clínica reunió a profesionales de diferentes áreas. Participaron Mario Mouche, preparador físico reconocido por su trabajo con la Generación Dorada del básquet argentino; Jimena Pereira, psicóloga deportiva; Alfredo Cerrudo, kinesiólogo que trabajó en Estudiantes de La Plata; y Constanza Polo, nutricionista con experiencia en Patronato.

La formación psicológica y deportiva

Leiva explicó que en Paraná existe una importante valoración del entrenamiento y la preparación física, y suelen llegar disertantes de nivel para compartir conocimientos. Sin embargo, consideró necesario profundizar en otras dimensiones del deporte, especialmente en la psicología y las emociones.

“Está bien frustrarse, está bien enojarse, es lícito. El tema es cómo gestionar esa frustración”, planteó. Como docente, dijo que observa situaciones en las que los alumnos se frustran, lloran o dejan de querer hacer una actividad. Para él, la clave no está en evitar esas emociones, sino en aprender a atravesarlas y contar con herramientas para manejarlas.

La reflexión también alcanza a los entrenadores y a quienes están al frente de grupos. Leiva sostuvo que las necesidades de los jóvenes de hoy no son las mismas que las de otras generaciones y que las formas de enseñar y exigir deben acompañar esos cambios. Estimular, poner objetivos y llevar a un deportista a superarse no implica agredirlo ni menospreciarlo.

Respeto ante todo

La conducta de los adultos durante las competencias infantiles fue otro tema abordado. Leiva manifestó preocupación por los gritos, insultos y agresiones verbales que se escuchan desde las tribunas, tanto hacia los chicos como a árbitros y rivales. Consideró que se trata de una problemática extendida y que no alcanza con pedirles a los deportistas que respeten las reglas si quienes los acompañan no ofrecen el mismo ejemplo.

La preparación física incorporó recursos tecnológicos que permiten planificar con mayor precisión. Leiva explicó que en algunos clubes se utilizan dispositivos y placas de fuerza para medir indicadores, observar asimetrías y conocer cómo responde cada jugador. Esa información ayuda a detectar señales de fatiga y a ajustar las cargas de entrenamiento.

En materia de nutrición, destacó que existe mayor conciencia sobre los hábitos saludables y su importancia para el rendimiento. Aunque no todos los clubes cuentan con nutricionistas ni los mismos recursos, valoró que cada vez se preste más atención a la alimentación y a la educación desde edades tempranas.

Información del evento

Vantix Sports realizará el sábado 28 de noviembre una jornada de capacitación en Paraná, con tres disertantes y módulos destinados a abordar distintas áreas de la formación deportiva. Mario Mouche hablará sobre lateralidad, neurociencia, entrenamiento y preparación física; Jimena Pereira desarrollará contenidos vinculados al liderazgo y la incidencia de lo individual en los grupos; y Gustavo Ruiz compartirá su método de trabajo con deportistas.

Ruiz es psicólogo deportivo y actualmente trabaja con Franco Colapinto. También acompañó a deportistas de alto rendimiento, entre ellos los hermanos Benavides, protagonistas del rally Dakar. La clínica propone reunir esas experiencias y traducirlas en herramientas aplicables al trabajo cotidiano de profesores, entrenadores y profesionales.

La actividad comenzará a las 10.30 con una instancia teórica de preparación física. Luego habrá un corte para el almuerzo y, a las 14, se realizará la parte práctica en el gimnasio Sport Club del CAE. Desde las 16 se desarrollará el módulo de psicología deportiva y, a las 17.20, será el turno de Gustavo Ruiz. Al finalizar, los tres disertantes compartirán una mesa de intercambio para responder preguntas.

La inscripción se realiza a través de Instagram, en la cuenta @VantixSports, donde está disponible el enlace.

La propuesta busca que cada participante se lleve recursos para aplicar en su ámbito y que el aprendizaje se traduzca en mejores prácticas.