Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

Lali, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y bandas entrerrianas hicieron cantar, bailar y vibrar a miles en la Fiesta Nacional del Mate.

La capital provincial estuvo de festejo durante dos jornadas con la Fiesta Nacional del Mate. Fue a pura música, danza, y compartir, con el mate como símbolo identitario de la región. Paranaenses, turistas y excursionistas de cientos de ciudades de Argentina colmaron la Plaza de las Colectividades, el Puerto Nuevo, la Costanera Baja y las barrancas del Parque en una edición que quedará en la memoria de la ciudad.

El viceintendente David Cáceres, por su parte, señaló: “La fiesta la construimos entre todos, los paranaenses hace tiempo nos apropiamos de esto, muy contentos que Paraná esté viviendo esto”. Quienes recorrieron el predio este sábado desde las primeras horas de la tarde y hasta el cierre final de Lali, disfrutaron de gastronomía a cargo de los clubes de la ciudad y actividades recreativas, como paseos de compras en Sala Mayo con la Mateando, expresiones artísticas con Parientes del Mar y ArteMate, y opciones para las infancias con el Matecito.

“Nunca me había tomado un mate en el escenario pero esta noche lo amerita. Gracias por recibirnos en esta ciudad maravillosa al lado de este río. Este es nuestro primer show del año”, dijo Lali durante su concierto ante la ovación de miles y miles de fanáticos y fanáticas que colmaron el predio desde temprano, que vinieron desde numerosas provincias de Argentina como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego y Corrientes, entre otras.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, expresó que “es muy importante que las actividades que realizamos desde el Municipio tengan la participación la gente; vemos una conexión entre lo que hacemos y lo que la ciudadanía quiere, tratamos de ser muy responsable en el manejo de los recursos y toda inversión que hacemos redunde en beneficios positivos para la ciudad”.

El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, puso de relieve la convocatoria de la segunda jornada para el turismo de la ciudad. “Esta es una fiesta disfrutada por paraenses de distintas franjas etarias y muchos turistas, la ocupación hotelera ha sido plena, la cultura potenciando al turismo en este caso, Paraná se visibiliza y genera movimiento económico”, comentó.

Público.jpeg Foto: UNO/Fernanda Rivero

Artistas en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez

Los Caballeros de la Quema, banda histórica de rock argentino, interpretó varios de sus hits como “Avanti Morocha” y “Fulanos de nadie". Iván Noble, voz y líder de la banda, dijo que “el mate es parte de la vida, es un signo de argentinidad, algo que se comparte. Este río es una hermosura, pasaron más de 30 años del último show en Paraná, es una ciudad muy linda”, agregó.

“Estamos muy contentos de estar en Paraná, el lugar está precioso, ya conocía este festival, está buenísimo poder compartir con artistas de diferentes géneros”, mencionó por su parte Fernando Vásquez, de la banda Rombai. Gabriel Nazar, de la mendocina Gauchito Club, reveló que “estar en esta fiesta con artistas que admiramos mucho es una alegría enorme”.

La relevancia de los artistas ganadores del Premate en el escenario mayor de la Fiesta fue otro momento emotivo del segundo día. El Estudio Mariana Retamar desplegó danzas, mientras que la banda concordiense Maniquí (pop) y las paranaenses La Tercera Fase del Plan (rock) y Pont a bailar (cumbia) tuvieron su intervención artística en la edición 35 de la FNM.

Cone González, de Maniquí, se mostró conmovido luego del concierto. “Fue increíble esta experiencias, el público nos devolvió la energía en un escenario y un festival tan grande”, dijo. Los integrantes de La Tercera Fase del Plan apreciaron poder tocar ante una multitud en Paraná: “Fue una experiencia hermosa, un público cálido, un día que yo y toda la banda nunca vamos a olvidar”, señaló Joaquín Poletti Rossi.

Emilia Benítez, del Estudio Mariana Retamar, dijo: “Es una experiencia hermosa, una emoción, sigo en shock de haber podido estar acá”.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 21.27.26

La emoción del público

Fueron miles los vecinos, turistas y excursionistas que vivieron a pleno la jornada de cierre de la fiesta. Luciana, de Esquina, Corrientes, destacó la organización: “Venimos a disfrutar de todos los artistas, está muy bien organizado todo”. Las fans de Lali dijeron presente en esta edición 2026 de la Fiesta. “Vinimos preparadas, Paraná se preparó para esto”, dijo Daniela de Santa Fe.

Clubes en el patio gastronómico

Nuevamente la Municipalidad dio la posibilidad a los clubes de Paraná de poder estar a cargo de la gastronomía. Más de 40 clubes de la ciudad ofrecieron pizzas, panchos, choripan, hamburguesas, papas fritas y bebidas frías a precios accesibles. Andrea Santos, del club Sóftbol Play, agradeció al Municipio la iniciativa de formar parte del evento. “La plata que recaudamos es para infraestructura”, informó.

Actividades para todas las edades

Por segundo día, las infancias disfrutaron de una nueva edición del Matecito, con músicos y artistas en vivo, en tanto que las juventudes se acercaron al escenario Pariente del Mar, en inmediaciones de la Sala Mayo, para disfrutar de música y artes visuales con el ArteMate.

Concurso de cebadores

Este año tuvo una instancia previa en los barrios de Paraná durante los festivales populares del verano, desde donde surgieron los destacados cebadores de la tradicional infusión argentina. El certamen fue organizado por el Centro Comunitario Solidaridad.

Gustavo González, ganador de la instancia del sábado, se mostró contento por el premio recibido. “Estuve muy tranquilo, no puedo creer haber ganado, fue una experiencia linda, hubo muy buenos competidores”, aseveró.

En todo el predio hubo los dos días puestos sanitarios y de hidratación, personal médico, enfermeros y promotores de salud, ambulancias en distintos puntos, baños, presencia de bomberos zapadores y voluntarios y un operativo de seguridad diagramado junto a la Policía, del que participó Prefectura.

Una fiesta que ya cuenta con tres décadas de historia, que se consolida año a año como una política cultural sostenida, con reconocimiento nacional, y que este 2026 quedará en la historia de Paraná.