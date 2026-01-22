Uno Entre Rios | El Mundo | Embajador

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia se negó a hablar ante un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico y pidió que fuera cubierto.

22 de enero 2026 · 10:56hs
El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico.

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico.

Una nota adhesiva amarilla evitó un incidente diplomático en la Asamblea Nacional francesa, luego de que el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, se negara a comenzar una audición al estar sentado frente a un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico.

El episodio ocurrió en la comisión de asuntos europeos de la cámara baja francesa, durante una audición dedicada a Argentina. Antes de tomar la palabra, el embajador advirtió la situación y señaló que había "un pequeño problema (...) que es en realidad un gran problema".

El embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que mostraba a las Malvinas como británicas

Sielecki explicó que, como representante del Estado argentino, no podía hablar ante ese mapa. "Como representante del Estado argentino, no puedo hablar libremente ante este mapa. Supondría legitimar una situación que constituye un atentado a la soberanía de mi país, a la dignidad de la nación argentina y una violación flagrante del derecho internacional", afirmó.

El diplomático comparó la situación con un hipotético caso en el que "un representante ucraniano hablara ante un mapa en el que territorios del Dombás o Crimea aparecieran como territorio ruso".

Ante el planteo del embajador, las autoridades resolvieron cubrir la imagen de las islas Malvinas con un papel adhesivo, lo que permitió finalmente el inicio de la comparecencia. El episodio fue informado por La Chaine Parlementaire.

