Los ejércitos argentino y chileno hicieron una expedición al cerro Aconcagua

El “Ejército de los Andes” (conformado por Argentina y Chile) realizó una formación de inicio de la expedición al cerro Aconcagua.

Tropas de montaña del Ejército Argentino y del Ejército de la República de Chile realizaron hoy la formación de inicio de la Expedición Andinística Combinada Argentino–Chilena al cerro Aconcagua 2026, en el Refugio Militar “Cristo Redentor”, sitio de profundo valor histórico y simbólico de la Cordillera de los Andes.

La actividad se desarrolló en el marco del programa de adiestramiento estival de la Brigada de Montaña VIII y se inscribe en la conmemoración de los 25 años de la última ascensión binacional al Aconcagua, realizada por tropas de montaña de ambos ejércitos. La ceremonia reunió a efectivos que integran la cordada combinada denominada “Ejército de los Andes”, nombre que rinde homenaje a la gesta sanmartiniana y a la histórica hermandad entre ambas naciones. Durante el acto, las autoridades militares de ambos países coincidieron en destacar a la Cordillera de los Andes como un espacio de encuentro y cooperación, y una escuela de liderazgo, disciplina y trabajo en equipo, donde el planeamiento, el método y la confianza mutua resultan determinantes para el cumplimiento de la misión.

Cordillera de los Andes

En ese marco, se evocó el legado histórico del General José de San Martín y del General Bernardo O’Higgins, y el significado del Cruce de los Andes como ejemplo vigente de conducción, sacrificio y visión estratégica. Esa referencia histórica fue puesta en valor como inspiración para las tropas actuales, que hoy continúan transitando la cordillera guiadas por los mismos valores de cooperación, responsabilidad y vocación de servicio.

Asimismo, se resaltó que la expedición constituye una empresa profesional conjunta, orientada a fortalecer la interoperabilidad, el intercambio de experiencias y la confianza mutua entre tropas de montaña argentinas y chilenas. En ese sentido, se destacó el factor humano como eje central del éxito, entendiendo que el cumplimiento de los objetivos incluye tanto el desarrollo de la actividad como el retorno seguro de todo el personal.

Protocolo

La ceremonia incluyó el izamiento de los dos pabellones nacionales, la interpretación de los himnos de ambos países, una invocación religiosa y la entrega de distintivos con el escudo de la expedición y los testimonios de cumbre, símbolos que acompañarán a los integrantes de la cordada durante el desarrollo de la ascensión y que representan el compromiso asumido por cada uno de ellos en esta empresa andinística binacional. Esta expedición se desarrollará conforme a un planeamiento integral, respaldado por un esquema logístico específico y por protocolos sanitarios y de seguridad de extrema exigencia, que contemplan controles médicos permanentes, procesos de aclimatación progresiva, patrullas de rescate, apoyo de medios aéreos y un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y del terreno.