El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

2 de septiembre 2025 · 21:53hs
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para el norte del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este miércoles.

Datos del SMN

De acuerdo al alerta amarilla emitido por el organismo nacional, los departamentos, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Precauciones a tener en cuenta

Desde el Gobierno entrerriano instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

