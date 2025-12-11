Uno Entre Rios | La Provincia | Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores aprobó el Presupuesto 2026

Este jueves la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó y dio sanción definitiva al Presupuesto 2026.

11 de diciembre 2025 · 14:59hs
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, presentó el proyecto y destacó la estabilidad que alcanzaron los índices macroeconómicos: el orden fiscal, monetario y cambiario. “Los ajustes que realizó el Gobierno nacional fueron los correctos”, dijo y enumeró los “condicionantes” que tiene el presupuesto provincial, fruto de decisiones que se han tomado en otras gestiones y que implican grandes erogaciones.

Uno de los artículos que no acompaño fue el 6º, que faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito de 300 millones de dólares.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (PJ) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de desfinanciar a las provincias y sostuvo que los montos destinados a obras públicas son menores a los que anunció el gobernador Rogelio Frigerio. “Este presupuesto tiene licuadora, ajuste y endeudamiento. Y, además, un superávit dibujado”, dijo.

Tras cuestionar que el oficialismo no permitió “cambiar ni una coma” del proyecto, sostuvo que “si los márgenes presupuestarios son estrechos el desafío de la política es definir rumbos y, en este sentido, pidió cuidar a los laburantes”. “Nos preocupa esta dependencia creciente del endeudamiento, que no aparezca un plan de crecimiento y que el proyecto del gobierno sea sobrevivir”, afirmó. “Por conducta democrática” anunció que su bloque votará de manera afirmativa, aunque planteó consideraciones en particular.

Enseguida tomó la palabra Rubén Dal Molín (JxER) y sostuvo que el déficit de la Caja de Jubilaciones “tiene un peso significativo en las cuentas públicas” y adelantó que a la brevedad se viene un debate en torno la necesidad de revertir esta situación. Luego resaltó que el proyecto de presupuesto “es una norma sensata ajustada a las proyecciones macroeconómicas”.

Cámara de Senadores Senado Presupuesto 2026 Entre Ríos
