Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio encabezó este jueves en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026

En un marco de celebración frente al majestuoso río Paraná, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , encabezó este jueves en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026 , un evento que reunió a autoridades provinciales, emprendedores turísticos, artistas y vecinos.

La actividad se desarrolló en el muelle histórico y la explanada de la playa municipal , donde el mandatario provincial destacó la amplia y diversa oferta turística entrerriana. “ Tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro para recibir a los turistas y que se sientan como en su casa ”, afirmó durante su discurso.

Dos años de gestión y un sector que vuelve a ponerse de pie para el verano

Acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el secretario de Turismo, Jorge Satto; y el intendente local, Manuel Tennen, Frigerio subrayó la importancia de iniciar la temporada estival con anticipación y valoró la coincidencia con los dos años de su gestión.

“Han sido dos años complicados para todos y quizá para ningún otro sector como el turismo, que se la ha aguantado y con el que hemos trabajado juntos”, sostuvo, en referencia al impacto económico y social que atravesó la actividad en los últimos años.

Trabajo articulado y microrregiones turísticas

El gobernador puso en relieve el trabajo conjunto entre provincia, municipios y sector privado. También resaltó la implementación de 10 microrregiones turísticas, un esquema pensado para fortalecer la identidad y la articulación entre destinos.

“La creación de estas 10 microrregiones tiene que ver con dejar de competir para trabajar en conjunto, para traer más turistas y mejorar la oferta turística de nuestra provincia”, explicó. Además, invitó a mirar el entorno natural de Villa Urquiza: “Miren lo que es este río, miren lo que es esta ciudad”.

Infraestructura, servicios y alivio fiscal

Frigerio destacó las mejoras recientes en rutas, comunicaciones y seguridad, así como las medidas de alivio fiscal impulsadas para acompañar al sector. “Qué bueno que está ahora venir a Paraná por la 12, porque la arreglaron después de muchísimo tiempo. Eso mejora la oferta turística”, resaltó.

Sobre las políticas públicas destinadas al sector, señaló: “Un Estado promoviendo el turismo, desgravando positivamente al sector e impulsando medidas como el subsidio de energía en tiempos difíciles, tiene un impacto directo”.

“Somos la provincia más linda de la Argentina”

En el cierre, Frigerio reafirmó su compromiso con la promoción de la identidad entrerriana:

“Somos la provincia más linda de la Argentina, con los paisajes más lindos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve, y ese tiene que ser nuestro lema”.

Un hecho histórico para Villa Urquiza

Por su parte, el intendente Manuel Tennen celebró el acompañamiento provincial y remarcó la relevancia del evento para la localidad. “Por primera vez en 40 años de democracia un gobernador nos acompaña en el lanzamiento de la temporada en la costa del Paraná”, destacó.

La jornada incluyó la tradicional bendición de las aguas del río, presentaciones del Ballet Municipal Puesta del Sol, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, músicos locales y DJs que acompañaron el atardecer frente al río. Legisladores provinciales e intendentes de la región también participaron del acto, que reafirmó a Villa Urquiza como un destino de cercanía clave para Paraná Campaña.