Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

El producto que salió desde Entre Ríos fue con destino como Estados Unidos, España, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Brasil, Irlanda y Canadá.

Entre Ríos se posiciona como una de las provincias líderes en la producción del arándano.

Durante la temporada 2025/2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en la exportación de más de 4.200 toneladas de arándanos frescos desde la provincia de Entre Ríos hacia distintos mercados internacionales.

Estas frutas pequeñas, de color azul intenso son muy apreciadas en el mundo por su composición nutricional y propiedades funcionales que proporcionan un gran aporte de vitaminas, minerales y antocianinas (antioxidantes).

El arándano argentino mantiene su atractivo en el exterior gracias a su sabor distintivo, acidez equilibrada, color y calidad superior. La excelencia de su producción y el estricto cumplimiento de las normas fitosanitarias, consolidan a la Argentina como uno de los principales exportadores de frutas finas a nivel mundial. La producción de contraestación representa una ventaja competitiva fundamental que permite abastecer de manera estratégica a los mercados del hemisferio norte.

El liderazgo de Entre Ríos

Entre Ríos se posiciona como unas de las principales provincias productoras de arándanos con envíos, desde la ciudad de Concordia, hacia destino como: Estados Unidos, España, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Brasil, Irlanda del Este y Canadá.

El Senasa, verifica la fitosanidad de esta fruta fina a lo largo de toda la cadena productiva: el origen en el vivero, el registro de los establecimientos de empaque, el cumplimiento de las normas de envasado e identificación y la exportación final, asegurando que la fruta cumpla con los estándares de inocuidad y calidad requeridos por los mercados internacionales.

Según el destino, la exportación se complementa con protocolos fitosanitarios que pueden involucrar tratamientos estrictos para prevenir determinadas plagas en cámaras de bromurado o la aplicación de frío durante el tránsito.

El cultivo del árandano

Argentina cuenta actualmente con alrededor de 3.500 hectáreas destinadas a este cultivo, su producción se organiza geográficamente para cubrir un calendario de oferta extendido, utilizando variedades del grupo Southern Highbush adaptadas a cada clima.

La actividad comienza en el Noroeste (NOA), principalmente en Tucumán y Salta, durante los meses de agosto a octubre. Esta región es estratégica porque produce la “primicia” con variedades de maduración muy temprana como Snowchaser, que es la primera en salir al mercado, y Emerald, elegida por su gran tamaño. También se destacan Springhigh y Ventura, que permiten obtener fruta de alta calidad cuando hay poca oferta global.

Luego, el volumen principal se traslada al Noreste (NEA), con el eje en Entre Ríos (Concordia) y Corrientes entre septiembre y noviembre. Esta zona es el corazón productivo del país y utiliza una mezcla de variedades como Emerald, Star (muy valorada por su sabor) y nuevas incorporaciones como Kestrel y Flicker, que aseguran un rendimiento constante y una excelente aptitud para la exportación masiva.

Finalmente, la cosecha cierra en la región Centro, especialmente en Buenos Aires, desde octubre hasta diciembre. Gracias a su ubicación y clima un poco más fresco, aquí se destacan variedades como O’Neal, reconocida por ser una de las más dulces, y Legacy, que ofrece una fruta muy firme. Recientemente se han sumado Blue Ribbon y Ventura para abastecer con calibres grandes tanto al mercado interno como a los envíos de fin de temporada.

De esta manera, el arándano argentino se consolida como un producto estratégico que combina valor nutricional y seguridad, en el mercado de las frutas finas permitiendo a los consumidores de todo el mundo disfrutar de un alimento saludable y de excelencia.