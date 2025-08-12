Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Se prevé un nuevo ingreso de aire frío que provocará un marcado descenso térmico y heladas en el centro de Argentina, las cuales podrían alcanzar a Entre Ríos

12 de agosto 2025 · 09:05hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 12 de agosto se vivirá una jornada primaveral en Entre Ríos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 21 y 22 grados.

A partir de este miércoles se prevé la llegada del viento sur, sobre todo de tarde y noche, ante anunciará la llegada de un nuevo frente frío. El jueves y viernes estarán muy fríos.

El pronóstico extendido anuncia para las próximas jornadas temperaturas mínimas de hasta 2 grados en la provincia. No hay anuncio de lluvias hasta el sábado, con una leve probabilidad de inestabilidad.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima fue de 8 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, registró una mínima de 4 grados y una máxima de 21 grados. Se aguardan un aumento de la nubosidad durante el día.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se informó una mínima de 6 grados y una máxima de 21 grados. El día comienza algo nublado y finalizará mayormente nublado.

*En Victoria y Gualeguay comenzó el día con 8 grados de mínima y se esperan 21 grados de máxima, con cielo parcialmente de mañana y tarde, pero mayormente nublado de noche.

