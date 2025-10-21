Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 21 de octubre se presenta con buen tiempo con nubosidad en aumento en Entre Ríos. Suben las temperaturas y se aguardan máximas de hasta 31 grados.
Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados
Para el viernes se prevé en Entre Ríos un nuevo frente de lluvias y tormentas que podría continuar el sábado
El pronóstico extendido anticipa que este miércoles y jueves también se aguarda elevada nubosidad y térmicas en ascenso. En tanto, para el viernes se prevé un nuevo frente de lluvias y tormentas que podría continuar el sábado.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comienza parcialmente nublado y luego continuará mayormente nublado.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un día entre parcialmente y mayormente nublado.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados. Al igual que en las otras localidades, de mañana estará parcialmente nublado y desde la tarde, mayormente nublado.
*En Victoria y Gualeguay anuncian 13 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche.