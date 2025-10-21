Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Para el viernes se prevé en Entre Ríos un nuevo frente de lluvias y tormentas que podría continuar el sábado

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 21 de octubre se presenta con buen tiempo con nubosidad en aumento en Entre Ríos. Suben las temperaturas y se aguardan máximas de hasta 31 grados.

El pronóstico extendido anticipa que este miércoles y jueves también se aguarda elevada nubosidad y térmicas en ascenso. En tanto, para el viernes se prevé un nuevo frente de lluvias y tormentas que podría continuar el sábado.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comienza parcialmente nublado y luego continuará mayormente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un día entre parcialmente y mayormente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados. Al igual que en las otras localidades, de mañana estará parcialmente nublado y desde la tarde, mayormente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 13 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche.