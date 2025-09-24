Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Una avioneta se vio forzada a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de la localidad de Monte Caseros luego de salir de Entre Ríos.

Este miércoles al mediodía, una avioneta se vio forzada a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de la localidad de Monte Caseros. La pericia del piloto evitó una tragedia, y sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, resultaron ilesos en el incidente. La aeronave había salido desde Entre Ríos .

La aeronave cubría la ruta desde Gualeguay, Entre Ríos, hacia Eldorado, en la provincia de Misiones. Según las primeras versiones, una alerta técnica interna o la falta de combustible obligaron al piloto a buscar la pista más cercana para un descenso preventivo. La elegida fue la de Monte Caseros, aunque debido a la premura de la situación, el aterrizaje se efectuó en la antigua pista del aeroclub y no en la nueva.

Por el hecho, se activó un protocolo de seguridad de las fuerzas locales, al lugar acudieron unidades de la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios de Monte Caseros, personal de Navegación Aérea Civil (NAC) y una ambulancia del hospital Samuel W. Robinson.

Ante la prensa local, la bombera Maitena Carlino, quien estuvo al frente del operativo, relató a que los equipos se prepararon para el peor escenario. "Nos dirigimos hacia el lugar con el Halcón 2, que es la unidad de ataque rápido, y también con la unidad de rescate", explicó, detallando que estaban listos tanto para sofocar un posible incendio como para rescatar personas atrapadas.

Afortunadamente, al llegar, los rescatistas encontraron a los dos tripulantes ya fuera de la avioneta, conscientes y sin lesiones visibles. "Ellos nos dijeron que el avión les mandó una alerta que indicaba que debían aterrizar de inmediato", agregó Carlino. Como medida de precaución, los ocupantes desconectaron el sistema de combustible para minimizar el riesgo de explosión.

El personal de la ambulancia dialogó con la pareja, pero estos declinaron ser trasladados al hospital, asegurando que no habían sufrido golpes. El incidente se saldó con algunos daños materiales en la aeronave, pero sin consecuencias físicas para sus ocupantes. La avioneta permanecerá en el lugar a la espera de la autorización de la NAC para su traslado.