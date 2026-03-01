Entre Ríos: domingo soleado y caluroso

Marzo inicia con jornadas cálidas en Entre Ríos. En Paraná la temperatura máxima será de 31 grados, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con buenas condiciones en Entre Ríos. Al igual que el sábado, las temperaturas seguirán en ascenso, provocando el retorno del calor a la región tras días de alivio y un clima casi primaveral. Así estará el tiempo hoy.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados. Allí también se prevé un domingo algo nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con algunas nubes.