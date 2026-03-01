Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: domingo soleado y caluroso

Marzo inicia con jornadas cálidas en Entre Ríos. En Paraná la temperatura máxima será de 31 grados, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional

1 de marzo 2026 · 09:15hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con buenas condiciones en Entre Ríos. Al igual que el sábado, las temperaturas seguirán en ascenso, provocando el retorno del calor a la región tras días de alivio y un clima casi primaveral. Así estará el tiempo hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con buenas condiciones en Entre Ríos.

Temperatura

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

La Uner con nueva aulas.

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados. Allí también se prevé un domingo algo nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con algunas nubes.

