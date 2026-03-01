El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con buenas condiciones en Entre Ríos. Al igual que el sábado, las temperaturas seguirán en ascenso, provocando el retorno del calor a la región tras días de alivio y un clima casi primaveral. Así estará el tiempo hoy.
Entre Ríos: domingo soleado y caluroso
Marzo inicia con jornadas cálidas en Entre Ríos. En Paraná la temperatura máxima será de 31 grados, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional
1 de marzo 2026 · 09:15hs
Temperatura
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados. Allí también se prevé un domingo algo nublado.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con algunas nubes.