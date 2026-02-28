Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Se suman obras muy importantes para la vida universitaria del estudiantado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. espacios que no solo agregan metros cuadrados a la infraestructura sino que, principalmente, garantizan derechos y hacen del transitar por la UNER una experiencia enriquecedora.

La apertura del nuevo Comedor Universitario en Concepción del Uruguay y la obra de ampliación de más aulas y un laboratorio de análisis de movimiento para la carrera de Kinesiología y Fisiatría en Villaguay, dependientes de la Facultad de Ciencias de la Salud forman parte de un plan de infraestructura que aprobó el Consejo Superior en 2018 para garantizar el bienestar del estudiantado de la UNER.

Con una superficie total cubierta de 200 m², el comedor inaugurado el martes puede albergar a 80 comensales en simultáneo, optimizando su dinámica de uso. Las instalaciones incluyen un salón comedor amplio, luminoso y climatizado, una cocina industrial y un área de apoyo, garantizando condiciones adecuadas tanto para la prestación del servicio como para el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria.

En el caso de la ampliación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud en Villaguay, la Secretaría Económico Financiera tuvo la responsabilidad como unidad ejecutora y de gestión de obra por parte de la universidad. En ese predio se cursa la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y la nueva construcción abarcó una superficie de 739.78 m2 cubiertos y 192 m2 semicubiertos. En el interior, la superficie se destinará a aulas y un laboratorio de análisis de movimiento. Además, el sector de servicios está compuesto por sanitarios para damas, caballeros y sanitario universal.

En ambos actos estuvieron presentes autoridades de la Facultad, la Universidad, del municipio, la provincia y la comunidad universitaria, pero sobre todo los principales beneficiarios: las y los estudiantes de la UNER. Martín, quien terminó de cursar el quinto año de la carrera de Kinesiología, contó con qué emoción vivió la jornada: “Los que vimos la construcción durante años, que haya llegado el día de la inauguración es increíble, quedó hermoso”.

“Cuando llegué acá no sabía hacer nada de la vida facultativa pero tampoco sabía cocinar, ordenar y en Villaguay aprendí todo. Agradecido a mis viejos por la posibilidad de estudiar y al trato de los profes; Kinesio es una familia y así se vive”, relató.

Y sin dudas fue parte fundamental de todo ya que integra un grupo de estudiantes de quinto año de la carrera que donaron elementos para finalizar el laboratorio, además de otros insumos importantes para habitar estos espacios. “Tenemos un grupo que organiza eventos para estudiantes durante el año y con nuestros compañeros surgió la idea de devolver un poco de todo lo que nos dio la Facultad, académicamente, como personas y en todos estos años vividos en Villaguay. Nos comentaron los profes que estaban haciendo un laboratorio de análisis de movimiento y decidimos aportar a eso y compramos cuatro Go Pro con su trípode, elementos para el gimnasio de la Facultad y un par de artículos para los espacios comunes como un microondas para que los chicos puedan calentar su comida y ventiladores para algunas aulas. Ver que está funcionando todo nos llenó el corazón porque con los gurises decíamos ‘algo tenemos que dejarle a la UNER”.

Gestión en acción de la UNER

El rector Andres Sabella, presente en ambas inauguraciones esta semana, destacó la importancia de las obras y recordó que, luego de que se paralizara la construcción en Villaguay durante un año, fue posible retomarla gracias al “esfuerzo compartido entre la empresa, que resignó ciertos derechos adquiridos por deudas del estado nacional y el esfuerzo de la Universidad, que se hizo cargo del pago de intereses y actualizaciones que la Nación no quiso reconocer”.

Sobre la vinculación con la comuna consideró: “La UNER intenta siempre articular con los gobiernos locales y en términos generales resulta siempre positivo. En el caso de Villaguay siempre hemos tenido respuestas de lo que la Universidad va señalando como necesidades. Este terreno donde tenemos el Consejo Superior y aulas ha sido donado por el municipio”.

Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry, manifestó: “Fue una semana muy movilizante para la comunidad de la Facultad; el martes inauguramos el comedor en la sede en Concepción del Uruguay y hoy en Villaguay, con la concreción de una obra muy importante gestionada por nuestra Universidad, la construcción de un nuevo pabellón de aulas para la carrera de Kinesiología y Fisiatría. La carrera tiene una gran impronta y participación estudiantil. Creo que nosotros durante muchos años como profesores y graduados hemos intentado transmitirles a ellos además del estudio, sentido de pertenencia y ellos lo valoran mucho”.

En su paso por todos los claustros, recordó: “Tengo la suerte de ser la primera promoción de la carrera, que se cursaba en el segundo piso del hospital Santa Rosa y nadie se imaginaba en ese momento el crecimiento que iba a tener: dos pabellones de aulas, pensados estratégicamente dentro del proceso de acreditación que se avecina y un gran centro de prácticas”.

Finalmente, se refirió al vínculo con la comuna y destacó: “Desde el primer día la comunidad de Villaguay siempre nos ha recibido muy bien, pero también los diferentes presidentes municipales han colaborado con el crecimiento de la Facultad y la Universidad”. Y contó: “Se le planteó al intendente Adrián Fuertes la posibilidad de hacer el pavimento y de forma inmediata como siempre ha respondido y hoy tenemos la calle pavimentada, iluminada y arbolada”.

Estas nuevas instalaciones no solo responden a necesidades actuales, sino que también proyectan una universidad que crece junto a sus estudiantes, generando entornos más inclusivos y adecuados para su desarrollo integral. La apuesta por la infraestructura estudiantil se convierte así en una inversión directa en oportunidades y en la construcción de comunidad.