Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

El pronóstico anticipa que este fin de semana largo comenzará muy caluroso pero un sistema frontal hará descender las temperaturas hacia el domingo

10 de octubre 2025 · 09:03hs
Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Foto UNO/Gonzalo Núñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el fin de semana largo iniciará con algunas nubes en la provincia de Entre Ríos y temperaturas máximas que rondarásn los 30 grados.

Para el sábado de noche o madrugada de domingo, hay probabilidad de lluvias y la llegada de un sistema frontal a la provincia que provocará un descenso nuevamente de las temperaturas.

Se trata de Jade Isabela Calláu Barriga, quien fue condenada por narcotráfico en Entre Ríos. Fue deportada a Bolivia bajo un fuerte operativo de seguridad.

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Soleado SMN clima temperaturas 1.jpg
Entre R&iacute;os: este viernes feriado la temperatura rondar&aacute; los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 29 grados. Se espera un día con cielo con presencia de nubes.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Se prevé un viernes parcialmente nublado.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional Feriado Temperatura
Noticias relacionadas
entre rios distingue a quienes cuidan su patrimonio arquitectonico

Entre Ríos distingue a quienes cuidan su patrimonio arquitectónico

entre rios: pronostican para este miercoles una temperatura maxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

El sector turístico entrerriano ofrece una cantidad de propuestas para disfrutar de los atractivos provinciales

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Ana Suñé Grupo 

Ana Suñé Grupo presenta "Para sanar" en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ultimo Momento
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

La provincia
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Dejanos tu comentario