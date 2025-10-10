El pronóstico anticipa que este fin de semana largo comenzará muy caluroso pero un sistema frontal hará descender las temperaturas hacia el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el fin de semana largo iniciará con algunas nubes en la provincia de Entre Ríos y temperaturas máximas que rondarásn los 30 grados.

Para el sábado de noche o madrugada de domingo, hay probabilidad de lluvias y la llegada de un sistema frontal a la provincia que provocará un descenso nuevamente de las temperaturas.

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Soleado SMN clima temperaturas 1.jpg Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 29 grados. Se espera un día con cielo con presencia de nubes.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Se prevé un viernes parcialmente nublado.