Se prevén jornadas con mejores condiciones del tiempo esta semana en Entre Ríos. Las temperaturas volverán a aumentar progresivamente.

Entre Ríos: para este martes pronostican una máxima de 27 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el alerta por tormentas en Entre Ríos y se prevé una gradual mejora de las condiciones del tiempo. El sol volvió a aparecer durante esta jornada.

Luego de las inestabilidades del fin de semana largo, se prevé que se vaya despejando la nubosidad de manera progresiva. Persisten eventualmente chaparrones por la mañana en algunas zonas.

Las temperaturas máximas esperadas para hoy es de entre 24 y 27 grados. De todas maneras, el resto de la semana se aguarda una suba de las térmicas cercanas al próximo fin de semana, con hasta 35 grados.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. La nubosidad irá disminuyendo durante el día. No se descartan eventuales chaparrones en algunas zonas por la mañana.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados. Persiste la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas, pero irá mejorando el tiempo.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. Al igual que en las otras localidades, se esperan posibles lluvias de mañana y luego irá disminuyendo la nubosidad.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 18 grados de mínima y 27 grados de máxima, con posibles chaparrones por la mañana y luego cielo parcialmente nublado.