Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas que permitirán destinar recursos a obras en distintas localidades de Entre Ríos.

Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas de Entre Ríos.

Enersa y la Secretaría de Energía de Entre Ríos formalizaron acuerdos con cooperativas eléctricas de la provincia para otorgar créditos destinados a mejorar las redes de distribución.

La iniciativa reconoce a las entidades que cumplieron con sus obligaciones de pago y permitirá realizar inversiones en beneficio de los usuarios.

Acuerdo Enersa, Secretaría de Energía y cooperativas

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y contó con la participación de su titular, Jorge Tarchini; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general de la empresa, Leandro Fernández; y representantes de las cooperativas eléctricas que suscribieron los convenios.

A través de este mecanismo, Enersa reconocerá créditos que se aplicarán directamente sobre la facturación mensual por compra de energía de cada distribuidora, permitiéndoles destinar recursos a mejoras en sus instalaciones.

Las obras estarán orientadas a renovar y adecuar redes eléctricas, recuperar capacidad de transmisión en líneas críticas y reducir pérdidas de energía. Estos trabajos contribuirán a brindar un servicio más seguro, eficiente y confiable en las localidades beneficiadas.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la aprobación y el seguimiento de los proyectos, mientras que las cooperativas serán responsables de ejecutar las intervenciones previstas.

De esta manera, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos articulan acciones con las distribuidoras locales para que los beneficios económicos se traduzcan en mejoras concretas de la infraestructura eléctrica provincial.