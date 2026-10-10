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Entre Ríos: Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas que permitirán destinar recursos a obras en distintas localidades de Entre Ríos.

10 de octubre 2026 · 22:43hs
Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas de Entre Ríos. 

Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas de Entre Ríos. 

Enersa y la Secretaría de Energía de Entre Ríos formalizaron acuerdos con cooperativas eléctricas de la provincia para otorgar créditos destinados a mejorar las redes de distribución.

La iniciativa reconoce a las entidades que cumplieron con sus obligaciones de pago y permitirá realizar inversiones en beneficio de los usuarios.

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Acuerdo Enersa, Secretaría de Energía y cooperativas

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y contó con la participación de su titular, Jorge Tarchini; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general de la empresa, Leandro Fernández; y representantes de las cooperativas eléctricas que suscribieron los convenios.

A través de este mecanismo, Enersa reconocerá créditos que se aplicarán directamente sobre la facturación mensual por compra de energía de cada distribuidora, permitiéndoles destinar recursos a mejoras en sus instalaciones.

Las obras estarán orientadas a renovar y adecuar redes eléctricas, recuperar capacidad de transmisión en líneas críticas y reducir pérdidas de energía. Estos trabajos contribuirán a brindar un servicio más seguro, eficiente y confiable en las localidades beneficiadas.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la aprobación y el seguimiento de los proyectos, mientras que las cooperativas serán responsables de ejecutar las intervenciones previstas.

De esta manera, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos articulan acciones con las distribuidoras locales para que los beneficios económicos se traduzcan en mejoras concretas de la infraestructura eléctrica provincial.

Entre Ríos Enersa Secretaría de Energía cooperativas
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