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Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución y tendrá 300 kWp de potencia para sumar energía renovable.

7 de octubre 2026 · 16:49hs
Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución.

El Parque Solar Fotovoltaico que Enersa construye en Aldea Brasilera alcanzó más del 90 por ciento de ejecución y se encuentra en la etapa final de los trabajos. La instalación tendrá una potencia de 300 kWp y permitirá incorporar generación de origen renovable en un punto estratégico de la red de distribución.

El parque contará con aproximadamente 600 paneles solares de la marca Trina y 10 inversores Huawei de 30 kW cada uno. Una vez puesto en funcionamiento, contribuirá a optimizar el sistema eléctrico de la localidad y a ampliar la participación de fuentes renovables en la matriz energética.

En el marco del avance de la obra, el gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, recorrió el predio junto a representantes de Hain Energía, empresa especializada en el desarrollo de proyectos vinculados con la energía y la sustentabilidad.

Un trabajo articulado con el municipio

La iniciativa se desarrolla a partir del convenio firmado entre Enersa y el municipio de Aldea Brasilera, suscripto por el intendente Hugo Ramírez; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y el gerente de Energías Renovables de la empresa, Daniel Schwindt.

El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por Enersa junto al Gobierno de Entre Ríos para diversificar la matriz energética, modernizar la infraestructura eléctrica y acompañar la transición hacia un modelo energético más sustentable.

Aldea Brasilera y la infraestructura para una Smart City

La localidad también cuenta con medidores inteligentes instalados por Enersa. Esta tecnología permite a los usuarios consultar sus consumos en tiempo real, acceder a su historial a través de una aplicación y recibir información directa de la empresa.

La infraestructura representa, además, una herramienta para avanzar hacia una gestión más eficiente del servicio eléctrico y constituye una base tecnológica para la incorporación de nuevas soluciones vinculadas con el concepto de Smart City.

Con la puesta en marcha del Parque Solar, Aldea Brasilera sumará generación renovable a su sistema eléctrico y fortalecerá el proceso de modernización de la infraestructura energética local.

Enersa parque solar Aldea Brasilera
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