Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio subrayó que “la alfabetización es la base del proceso educativo”.

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio fue distinguido este lunes por la organización Argentinos por la Educación , en el marco del programa Compromiso Alfabetizador, que alcanza a la mayoría de las escuelas primarias estatales con el objetivo de mejorar la lectura y la comprensión desde los primeros años escolares.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno, donde el director ejecutivo de la ONG, Ignacio Ibarzábal, entregó el reconocimiento. También estuvo presente la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Frigerio: “La alfabetización es la base de todo el proceso educativo”

Durante el acto, el mandatario provincial reafirmó que la educación es una de las prioridades de su gestión. Reconoció que “la responsabilidad en esta materia recae plenamente sobre los gobernadores” y que, en consecuencia, “si el sistema educativo no funciona es su responsabilidad directa, mientras que los avances son mérito del equipo de gobierno y de los docentes entrerrianos”.

Frigerio subrayó que “la alfabetización es la base del proceso educativo” y que el rol docente en el aula resulta clave para mejorar los resultados. En esa línea, destacó la importancia de “medir el desempeño sin temor” para tomar decisiones con datos concretos. Entre los avances, mencionó que Entre Ríos logró evaluar al 90% de los estudiantes de segundo grado en fluidez lectora, cuando anteriormente solo se alcanzaba al 15%.

Un desafío integral para el sistema educativo

El gobernador remarcó que la provincia debe liderar en alfabetización, innovación educativa, actualización curricular, permanencia en la secundaria, formación docente, calidad edilicia y reconocimiento a los maestros.

“Agradezco a los más de 3.000 docentes que participaron en capacitaciones anuales, su esfuerzo es clave. Este premio es un reconocimiento colectivo, y esperamos que las próximas gestiones profundicen este camino para que Entre Ríos vuelva a ser un ejemplo en materia educativa”, afirmó.

El reconocimiento de la ONG

Por su parte, Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, recordó que la política educativa nacional iniciada en 1870 redujo el analfabetismo del 80% al 14% en el siglo XX. “No se trata solo de compartir datos preocupantes, sino de mantener una visión de esperanza sobre cómo podemos cambiar la realidad”, expresó.

El referente explicó que la Campaña Nacional por la Alfabetización, iniciada en 2023, ya muestra resultados en provincias como Entre Ríos: “Hoy vemos que cuenta con un sistema que permite seguir la trayectoria de cada estudiante, medir asistencia y evaluar. Eso le da robustez a la política educativa, y por eso agradecemos y reconocemos el esfuerzo de la provincia”.