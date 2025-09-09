Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, dijo que finalmente la provincia de Entre Ríos sí será parte de los Juegos Evita 2025.

9 de septiembre 2025 · 18:08hs
Entre Ríos finalmente participará de los Juegos Evita.

Entre Ríos finalmente participará de los Juegos Evita.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, dio a conocer a través de sus redes sociales que Entre Ríos finalmente sí será parte de los Juegos Evita 2025. Días atrás, funcionarios del área de Deportes habían dado a conocer que este año no habría delegación, debido a los altos costos que demandaba.

La situación había generado repudio desde diversas disciplinas.

inauguracion del salon de usos multiples, presentacion de la revista digital de amet, y capacitacion para delegados

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos dirá presente

En su mensaje, el secretario expresó que “nuestros deportistas van a estar presentes en los Juegos Evita y van a dejar bien alto a Entre Ríos. ¡Vamos con todo!”, animó, al resaltar el esfuerzo conjunto que permitirá concretar la presencia de la delegación provincial en la histórica competencia.

Colello recordó que los Juegos Evita nacieron como un programa nacional y que con el paso de los años se vieron afectados por recortes presupuestarios. “A lo largo de su historia, se fue desfinanciando por decisión de los sucesivos gobiernos nacionales”, señaló.

“Con bolsillos de payaso resuelve cualquiera. Lo difícil es hacerlo con responsabilidad sobre los fondos públicos, gestión y pelear por lo que corresponde, haciéndose cargo cada uno de lo suyo”, indicó Colello. Y agregó: “Conseguimos que el Gobierno nacional financie parte de nuestra participación, del resto nos haremos cargo desde la provincia”.

“Nuestros deportistas van a estar presente en los Juegos Evita y van a dejar bien alto a Entre Ríos. ¡Vamos con todo!”, finalizó funcionario.

De este modo, Entre Ríos garantizó su presencia en los Juegos Evita 2025, reafirmando el acompañamiento a los deportistas locales que representarán a la provincia en la competencia deportiva más federal del país.

La importancia de los Juegos

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas, y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a la que acceden más de 8.000 participantes y que se realizará del 29 de este mes al 4 de octubre del corriente año.

Entre Ríos Juegos Evita Mauricio Colello
Noticias relacionadas
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito.

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Mauricio Colello se refirió a una posible vuelta del kirchnerismo al poder. 

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos.

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Ver comentarios

Lo último

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

Ultimo Momento
Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Policiales
San José: una motociclista con lesiones graves

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Ovación
Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

La provincia
El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista está enganchado de la luz

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista "está enganchado de la luz"

Dejanos tu comentario