Becas: comienza el cronograma de pagos de Inaubepro

Comienza el cronograma de pagos de las becas provinciales de Inaubepro este martes 6 a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario

El Instituto Becario (Inaubepro) informó que entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre se abonarán las becas provinciales correspondientes a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. El pago se realizará a través del Banco Entre Ríos, de acuerdo con la terminación del DNI de cada solicitante.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, explicó que, "como viene realizando el Instituto Becario, el cronograma de pagos se desarrollará en tres tramos y comprenderá tanto a las nuevas solicitudes como a las renovaciones".

En ese sentido, el funcionario provincial destacó que "la digitalización del trámite permitió que el beneficio esté al alcance de más familias entrerrianas, pero también planteó nuevos desafíos que vamos sorteando con celeridad y con el marcado compromiso de todo nuestro equipo".

"Ya se han otorgado más de 14.000 becas y continuamos avanzando con el seguimiento de cada caso, ampliando periódicamente el listado de beneficiarios, siempre con la mirada puesta en acompañar a los estudiantes entrerrianos", señaló Berdiñas.

Para concluir, se recordó que cada becado tiene en su app la información detallada de los pagos realizados y los tramos que restan aún cumplir , ingresando siempre con usuario y contraseña.

Cronograma de pagos - Octubre

Martes 6: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 7: DNI terminados en 4, 5 y 6.

Jueves 8: DNI terminados en 7, 8 y 9.