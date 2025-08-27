Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: anuncian un miércoles primaveral

Este miércoles se espera una jornada agradable, con cielo despejado en Entre Ríos. Se espera la tormenta de Santa Rosa para el fin de semana

27 de agosto 2025 · 09:01hs
En su último informe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles 27 de agosto se presentará con buenas condiciones en Entre Ríos. Se prevé una jornada totalmente soleada, con temperaturas máximas de 21 y 22 grados.

El pronóstico extendido anticipa buen tiempo también para este jueves y viernes, aunque con nubosidad en ascenso. Las inestabilidades llegarían el fin de semana a la provincia, en coincidencia con la Tormenta de Santa Rosa.

Temperatura

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé un día soleado totalmente.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día soleado y una noche despejada.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado de día y noche.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 22 grados de máxima, con cielo sin nubes.

Por otra parte, el pronóstico extendido anuncia lluvias y tormentas aisladas para la tarde noche del sábado 30 y fundamentalmente la madrugada y la mañana del domingo 31 de agosto en distintas zonas de Entre Ríos. A partir del lunes 1 y martes 2 de septiembre continuaría el cielo mayormente nublado, sin lluvias, pero no se descartan eventuales inestabilidades a mitad de la semana que viene en la provincia.

