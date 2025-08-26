Uno Entre Rios | Ovación | Súper Rugby Américas

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

Entre Ríos se suma al sueño del Litoral de tener su propia franquicia profesional. El objetivo: ingresar al Súper Rugby Américas en 2026 o 2027.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

26 de agosto 2025 · 13:33hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

En 2025, por primera vez desde la creación del torneo en 2020, el rugby argentino contó con tres representantes en el Súper Rugby Américas: Pampas (Buenos Aires), Dogos XV (Córdoba) y Tarucas (NOA). Y el panorama promete seguir creciendo: a futuro, se espera una participación aún mayor.

Una de las próximas incorporaciones podría venir desde el Litoral. La región, con Rosario como base principal, avanza a paso firme con el objetivo de sumar una franquicia propia a la competencia continental.

El Litoral sueña con su franquicia en el Súper Rugby Américas

Súper Rugby Américas.jpeg

A fines de junio, la Unión de Rugby de Rosario (URR) firmó un convenio con la Municipalidad para utilizar un sector del Hipódromo Independencia, donde se encuentra la cancha de césped sintético que fue sede del Mundial M20 en 2019. El predio se transformará en los próximos meses en la nueva sede de la URR y albergará el futuro Centro de Alto Rendimiento local, con apoyo también de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Este modelo replica lo que ocurrió en Tucumán: en enero de 2024, la Unión de Rugby de Tucumán lanzó su propia academia de desarrollo para jugadores y entrenadores. Meses después, se oficializó la creación de Tarucas, la franquicia que representa al NOA y tiene su base en suelo tucumano.

Ya desde entonces, el Litoral mostraba interés en sumarse al Súper Rugby Américas, y el reciente convenio en Rosario refuerza la ilusión tanto en Santa Fe como en Entre Ríos.

El entusiasmo institucional es fuerte. Así lo expresó Rubén González Fresneda, presidente de la URR, en una conferencia de prensa brindada semanas atrás: "Tenemos que sentarnos a hablar bien con la UAR, creemos que estamos muy cerca. Que tengamos la franquicia el año que viene no depende solamente de nosotros; con las dos uniones que son socias nuestras, vamos a lograr un buen posicionamiento".

Pese al avance, el proyecto aún debe recorrer etapas decisivas. Por ahora, habrá que esperar una confirmación oficial que podría llegar con vistas a 2026 o, eventualmente, 2027.

Súper Rugby Américas Entre Ríos Santa Fe
