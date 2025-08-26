Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

26 de agosto 2025 · 15:33hs
La Justicia Electoral de Entre Ríos presentó este martes el modelo de Boleta Única de Papel que se usará en la provincia en las elecciones 2025 legislativas del 26 de octubre, con las respectivas ubicaciones de las siete listas que competirán con candidatos a senadores y diputados nacionales.

El orden de las listas en la Boleta fue sorteado la semana pasada y el resultado fue el siguiente, de izquierda a derecha: Movimiento al Socialismo (Nuevo MÁS); Frente de Izquierda; Unión Popular; Ahora 503 (nueva denominación de Ahora La Patria); Entrerrianos Unidos (Partido Socialista); Fuerza Entre Ríos (PJ) y Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO-UCR).

Entre Ríos votará para renovar cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la Nación. La Boleta Única de Papel reemplaza a la antigua “sábana”. Ahora el elector debe marcar con una cruz el casillero que corresponde al partido y al cargo que desea votar. Si desea votar en blanco, no marca ningún casillero.

Órden de las listas

  1. Movimiento al Socialismo
  2. Nueva Izquierda
  3. Unión Popular Federal
  4. Ahora 503
  5. Partido Socialista
  6. Fuerza Entre Ríos
  7. Alianza La Libertad Avanza
Todas las candidaturas

La boleta para el Senado de la Nación de Alianza La Libertad Avanza será encabezada por Joaquín Benegas Lynch (LLA) y Romina Almeida (LLA). La lista de candidatos a diputados nacionales lleva en primer lugar a Andrés Laumann (LLA), segunda Alicia Fregonese (PRO), tercero Darío Schneider (UCR) y Marina Petroff (UCR), que va cuarta.

La boleta de Fuerza Entre Ríos para la Cámara Baja la encabeza Guillermo Michel y segunda Marianela Marclay. Para el Senado va en primer lugar Adán Bahl, acompañado por Adriana Meza Torres.

Ahora 503 (ex Ahora La Patria) es encabezada por la diputada nacional Carolina Gaillard, que se postula a senadora y estará acompañada por Javier Schnitman. La grilla de candidatos a diputados nacionales está encabezada por Paola Rubattino y Federico Olano.

El MST-Nueva Izquierda lleva a Nadia Burgos y Facundo Scattone para Diputados y para el Senado a Sofía Cáceres Sforza y Pablo Amarillo.

Entrerrianos Unidos, que compite con el sello del Partido Socialista, postula a Gustavo Guzmán, Sofía Gan y Santiago Haddad para diputados nacionales y Héctor Maya y Fernanda Sanzberro para senadores nacionales

Unión Popular lleva como candidatos al Senado a Emilio Martínez Garbino e Isabel Sola y para la Cámara Baja nacional a Silvio Farach y Gladys Cabrera.

Según publicó Ahora, el MAS tiene como candidatos a senadores a Juan Cruz Ross y Cynthia Acevedo y como diputados nacionales a Nahuel Leis Pou y Michelle Bergamaschi Altamirano.

