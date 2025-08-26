Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Incluyó múltiples allanamientos por pedofilia en 13 provincias, entre ellas Entre Ríos. Hubo 22 detenidos en 14 países diferentes.

Uno de los operativos por pedofilia fue en Buenos Aires.

Al menos 22 personas fueron detenidas en 73 allanamientos se realizaron en el marco de una causa que investiga una red de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. Entre Ríos fue una de las jurisdicciones donde hubo allanamientos por pedofilia.

El Ministerio Público Fiscal porteño informó a la agencia Noticias Argentinas que los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Buenos Aires, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, mientras que también se efectuaron operativos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Detalles del operativo por pedofilia

Se trata de la quinta edición de del operativo Aliados por la Infancia fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) y que surge de las investigaciones encabezadas por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.

Los especialistas incautaron en la Argentina 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 dispositivos electrónicos, cuatro elementos no digitales, 32 notebooks, 20 computadoras, 11 tablets y un arma.

Operativo por pornografía infantil 2 En Rosario también secuestraron elementos anexados a la causa.

La Unidad de Cibercrimen identificó a usuarios en la Ciudad y otros distritos, motivo por el que se remitió esa información a las demás jurisdicciones, que ejecutaron tareas de verificación de domicilios.

Por su parte, en el territorio bonaerense se constató que 12 de los implicados son varones y una es mujer, con edades que abarcan entre los 29 y 80 años, a la vez que se localizaron 2 menores de edad convivientes, según indicó el Ministerio Público Fiscal provincial.

En tanto, se concretó la detención de una persona y se decomisaron nueve computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una Playstation 3 y una cámara HD.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los ilícitos a la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

Agentes de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval colaboraron en las pesquisas de CABA.