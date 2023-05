Enfermedad celíaca: llevar una dieta adecuada es clave

En la actualidad, es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente, y se estima que en el país una de cada 100 personas es celíaca, pero muchas no lo saben.

La dieta es clave ante la enfermedad celíaca.jpg La dieta es clave ante la enfermedad celíaca

Sobre este tema, el doctor Juan Francisco Ordano, médico gastroenterólogo de Paraná, señaló a UNO: “En general van a la consulta los pacientes que tienen síntomas. Son muy pocos aquellos que van sin ningún síntoma y sin tener un antecedente familiar y nos manifiestan que quieren descartar si son celíacos. Entonces es muy importante el interrogatorio en la consulta o la visita del paciente, ya que en base a eso uno puede sospechar la existencia de esta enfermedad”.

Acerca de cómo se corrobora que alguien es celíaco, refirió: “Generalmente al diagnóstico lo hacemos con un análisis de sangre, una simple extracción como se hace en cualquier examen de rutina. Ahí se hacen unos anticuerpos específicos y si la sospecha es muy alta o esos anticuerpos son elevados, hay que hacer una endoscopía digestiva alta con toma de dióxido de duodeno para confirmarlo”

Consultado sobre los síntomas a los que hay que estar atentos, precisó: “Los síntomas son muy amplios. Los niños en general son más sintomáticos y el paciente tiene diarrea, hinchazón, cólicos de panza; y también puede presentar retraso de crecimiento por la mala absorción que le genera la enfermedad. Puede estar anémico, se le baja alguna sustancia en la sangre, que es alguna proteína, porque no pueden incorporarla con la dieta o la incorpora pero no hay absorción y eso se pierde”.

“En la gente adulta la sintomatología es menor: la persona puede tener alguna distensión abdominal, puede estar un poco anémica; no necesariamente tiene diarrea. Muchas veces a los pacientes con colon irritable, hinchazón y molestias de panza que tienen diarrea, hay que hacerles un análisis de sangre y descartar la enfermedad”, añadió.

El doctor Juan Ordano es gastroenterólogo.jpg El doctor Juan Ordano es gastroenterólogo

Con respecto a quienes tienen celiaquía pero no están diagnosticados, sostuvo: “Hoy en día, a pesar de que los métodos para detectarla son muy eficaces, hay entre un 70% u 80% de pacientes que son celíacos sin saberlo. A veces se trata de una responsabilidad del paciente, que no consulta; o porque no tiene síntomas y no lo sospecha, o porque el médico piensa que se trata de otra patología y no necesariamente es una enfermedad celíaca. Por eso es importante seguir difundiendo de qué se trata esta enfermedad, para que más pacientes celíacos accedan a un diagnóstico y así puedan mejorar su condición clínica y no tener síntomas; por ejemplo, si están anémicos o si hay una alteración en la absorción del calcio y eso le genera osteoporosis. Todo eso con una simple dieta mejora muchísimo, ya que el único tratamiento hasta ahora es la restricción de las proteínas que dañan el intestino, que son trigo, avena, cebada y centeno, por eso la sigla es TACC”.

No obstante, no siempre resulta sencillo adoptar una dieta adecuada, y sobre esta situación el doctor Ornado observó: “En general son pocos los pacientes a los que uno los diagnostica y hacen una adherencia al 100% a la dieta, sino que son los menos. Por eso siempre es fundamental llevar un control y un seguimiento de la enfermedad. Es importante la visita de los pacientes a un especialista en nutrición, y muchos además necesitan apoyo psicológico en esto, ya que es un cambio en el estilo de vida muy fuerte”.

En ocasiones suele ocurrir que un paciente celíaco va a una fiesta o a comer a la casa de algún conocido, y expresó: “Lo que suele ocurrir en las fiestas de cumpleaños o en agasajos es que el mismo paciente lleva su viandita; o si los padres saben que hay un chico celíaco, deberían brindarle una opción para que coma sin gluten”.

Salir a comer afuera también significa un desafío, ya que no todos los locales gastronómicos tienen una alternativa sin gluten en su menú ni un espacio específico para preparar alimentos sin TACC, y en relación a esta cuestión manifestó: “En cuanto a los restaurantes, o a nivel legislativo debería haber más leyes para que cumplan en ofrecer opciones para personas celíacas hacen una dieta bien estricta, y no sean solo dos o tres. Es un objetivo a largo plazo que se sumen más en el futuro, ya que los pacientes se ven totalmente afectados por esas situaciones”.

No tratarse pueden tener efectos graves en la salud, y en referencia a esto, indicó: “Cuando se trata de niños con enfermedad celíaca, el no seguir un tratamiento a través de una dieta adecuada puede tener consecuencias a nivel intelectual, ya que puede tener un menor desarrollo cognitivo; y también alteraciones en el crecimiento, lo cual es notorio y eso también va a incidir en su capacidad intelectual. Y en los adultos, entre los riesgos hay algunos cánceres que pueden desarrollarse cuando se tiene por muchos años la enfermedad y no se corrige el tema de la simple dieta”.

Por otra parte, recordó que una persona con celiaquía debe utilizar para su higiene personal productos sin TACC y afirmó: “El ingreso del gluten al organismo puede ser a través de una crema, un champú, un jabón, un dentífrico, y no solo de modo alimentario. De hecho hay pacientes que tienen contacto con las harinas a nivel de la piel y no tienen síntomas digestivos sino dermatológicos. Aparte de la alimentación, hay que fijarse si este tipo de productos tienen el loguito que indica que es sin TACC. Además, hay un extenso listado de la ANMAT con medicamentos sin TACC que puede consumir”.

Acerca de si hay en la actualidad investigaciones en torno a medicamentos con los que en un futuro pueda tratarse la enfermedad celíaca, el especialista concluyó: “Hay alguna línea de investigación, que está en método experimental desde hace algunos años. Es alentador en cuanto a cambiar los genes, ya que se trata de una enfermedad genética hereditaria y si logra alterar genéticamente la predisposición para generar la enfermedad, se podría llegar a una cura, pero estamos lejos todavía de eso”.