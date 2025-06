En La Paz está la primera radio de la provincia con energía solar

Paneles solares radio La Paz 2.jpg El estudio de FM Sensaciones de La Paz.

Un hecho inédito en La Paz

El camino no fue fácil, debido a las modificaciones que había que realizar y a los permisos necesarios para el armado de la estructura. Pero el esfuerzo valió la pena y ahora el futuro de la 100.5 tiene otro color.

Su director, Jorge Lazo, dialogó con UNO y contó cómo se tomó la decisión de avanzar con algo tan nuevo para el rubro. Más allá de los miedos, el resultado final valía la pena.

“Sabemos que son tiempos de bajar costos y gastos, por eso analizamos la posibilidad de hacer una instalación de sistema solar. Es inédito para la provincia porque nadie todavía lo había probado, tampoco ningún otro medio de comunicación de toda la región. La idea fue averiguar primero los costos, ver las posibilidades que había para llevar adelante el proyecto”, indicó.

Paneles solares radio La Paz.jpg Los paneles solares que se instalaron en FM Sensaciones de La Paz.

Había que animarse

Lazo hizo referencia los primeros movimientos que tuvieron que hacer para conseguir la tecnología solar.

“No fue fácil, desde septiembre del año pasado que estamos trabajando en esto. Compramos el sistema en Rosario, en una empresa que nos garantizó un instalador. Pasa que en la provincia después surgieron algunos aspectos que uno no los tuvo en cuenta. Había que inscribirse en Enersa a través de lo que ahora es ARCA con una declaración jurada, después anotarse en la Cooperativa de Energía de La Paz para que te den la habilitación, y en estos días pudimos terminar con parte de los trámites, todavía quedan algunos pendientes. Pero estamos desarrollando y trabajando con el sistema eléctrico solar, durante todo el día. No lo hacemos con batería, no las vamos a utilizar, vamos a trabajar en el horario solar, por más que este nublado se puede hacer igual”, agregó.

En cuanto a los beneficios que el nuevo formato de generar energía le trajo a la radio, Lazo expresó: “Nos está generando alrededor de 1.500 watts de potencia, pero nosotros tenemos un consumo de alrededor de 600, el resto nos sobra. A eso lo podemos inyectar en la parte eléctrica con devolución hacia Enersa, trámite que estamos realizando. El sistema funciona muy bien y nos da la posibilidad de un ahorro importante que era nuestro objetivo, teníamos que ahorrar de alguna manera porque los costos son muy elevados”.

El costo de la inversión

Entre la instalación, asesoramiento e ingeniería, la inversión fue de unos 5 millones de pesos, cifra que se espera amortizar en un año.

“Las erogación que hacíamos en la parte eléctrica era muy importante. Teníamos una forma de trabajo en el cual el gasto se había bajado bastante cortando a la medianoche y volviendo a las 6. Ahora trabajamos en todas las horas que haya de luz, el invierno es corto, pero en verano trabajaremos mejor. La carga solar está dando buenos rendimientos. El ingeniero que hizo la instalación pertenece a Enersa y nos aseguró que el equipamiento está bien, está todo perfecto”, manifestó.

Ante este panorama, en la radio que el 1° de agosto cumplirá 36 años están felices. Saben que el esfuerzo que hicieron valdrá la pena.

“Estamos contentos, porque achicamos un gasto importante en cuanto a la energía, ya que estamos pagando alrededor de 200.000 pesos. Esto nos posibilita llegar entre 30 y 50 mil pesos mensuales, lo que nos da la chance de poder invertir en otras cosas”, finalizó Lazo.