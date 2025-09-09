Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

El insólito accidente ocurrió este martes en Concordia durante las maniobras por un despliegue militar rumbo a Corrientes. No hubo que lamentar lesionados.

9 de septiembre 2025 · 19:54hs
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la costanera

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la costanera, donde se ejecutaban maniobras por parte del Regimiento.

La tranquilidad de la zona este de Concordia se vio alterada este martes al mediodía, cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

choque tanque
Extraño choque en Concordia.

Extraño choque en Concordia.

El insólito episodio ocurrió alrededor de las 13 horas, sobre avenida Maipú, en momentos en que una columna de vehículos militares se trasladaba desde el cuartel local hacia el sector del ferrocarril, donde eran embarcados en una formación de vagones con destino a la provincia de Corrientes para participar de maniobras de instrucción.

Una menor de 14 años asesinó a una vecina en una pelea en Concordia.

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia será sede del Primer Encuentro de Cultura Guaraní - Jesuítica.

Concordia será sede del Primer Encuentro de Cultura Guaraní - Jesuítica

El tanque circulaba en dirección sur–norte cuando impactó en la parte trasera de una camioneta Chevrolet, provocando importantes daños materiales, consignó 7 Páginas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el vehículo se encontraba sin ocupantes al momento del choque.

El hecho rápidamente generó curiosidad entre los vecinos de la zona, que se vieron sorprendidos, este martes por la mañana, por el despliegue de maquinaria de guerra en plena ciudad y, en particular, por este accidente inusual que dejó más de un comentario.

El despliegue militar en Concordia

Justamente, el despliegue militar en el Ferrocarril se debe a que se están efectuando prácticas necesarias de embarque de vehículos blindados en trenes, para su transporte hacia la provincia de Corrientes. Allí se prevé efectuar ejercicios militares dentro del marco del plan de adiestramiento del Ejército, particularmente vinculados a la II Brigada Blindada, que incluye al Regimiento de Concordia.

El propósito de este operativo es familiarizar al personal con el proceso de carga y descarga de tanques en vagones ferroviarios, un procedimiento que requiere precisión y coordinación.

Concordia Corrientes tanque
Noticias relacionadas
Actualidad. Mariano Kremer emigró a Europa decidido a afinar su estilo en un entorno más competitivo.

Mariano Kremer busca escribir su propia historia

sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murio una familia de concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

concordia: salio en libertad y una hora despues fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Se confirmó que habrá una segunda edición el próximo año y adelantó que no será en Paraná.

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Ver comentarios

Lo último

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Ultimo Momento
Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Policiales
Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

San José: una motociclista con lesiones graves

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Ovación
Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

La provincia
En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Dejanos tu comentario