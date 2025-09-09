En Concordia un tanque de guerra chocó a una camioneta

El insólito accidente ocurrió este martes en Concordia durante las maniobras por un despliegue militar rumbo a Corrientes. No hubo que lamentar lesionados.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la costanera, donde se ejecutaban maniobras por parte del Regimiento.

La tranquilidad de la zona este de Concordia se vio alterada este martes al mediodía, cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El insólito episodio ocurrió alrededor de las 13 horas, sobre avenida Maipú, en momentos en que una columna de vehículos militares se trasladaba desde el cuartel local hacia el sector del ferrocarril, donde eran embarcados en una formación de vagones con destino a la provincia de Corrientes para participar de maniobras de instrucción.

El tanque circulaba en dirección sur–norte cuando impactó en la parte trasera de una camioneta Chevrolet, provocando importantes daños materiales, consignó 7 Páginas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el vehículo se encontraba sin ocupantes al momento del choque.

El hecho rápidamente generó curiosidad entre los vecinos de la zona, que se vieron sorprendidos, este martes por la mañana, por el despliegue de maquinaria de guerra en plena ciudad y, en particular, por este accidente inusual que dejó más de un comentario.

El despliegue militar en Concordia

Justamente, el despliegue militar en el Ferrocarril se debe a que se están efectuando prácticas necesarias de embarque de vehículos blindados en trenes, para su transporte hacia la provincia de Corrientes. Allí se prevé efectuar ejercicios militares dentro del marco del plan de adiestramiento del Ejército, particularmente vinculados a la II Brigada Blindada, que incluye al Regimiento de Concordia.

El propósito de este operativo es familiarizar al personal con el proceso de carga y descarga de tanques en vagones ferroviarios, un procedimiento que requiere precisión y coordinación.