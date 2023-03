En Concordia planifican una red de ciclovía.

La reunión de presentación del proyecto se realizó en la jornada del lunes con la presencia de integrantes municipales. Si bien saben que no será una tarea sencilla por distintos factores que se presentan en las calles de la ciudad, la intención es poder impulsar la movilidad sustentable que ha crecido considerablemente en el último tiempo en Concordia. Es por esto que en la web oficial del municipio se puede encontrar la posibilidad de que todo aquel que lo desee, pueda brindar sugerencias sobre este trabajo.

Atletas

“Es un avance importantísimo para la ciudad, ya que tenemos que buscar la bicicleta como medio de transporte, no solo por una cuestión de clima, del medio ambiente, sino por una cuestión de salud. Es una manera más de fomentar la actividad a todas las personas de todas las edades, de manera tal que no sea peligroso. Me parece fundamental y me encanta la idea”, valoró Soledad Bereta (runner).

Asimismo, el experimentado ciclista y organizador de eventos deportivos de la ciudad, Esteban Pity Sbresso, divulgó que “La iniciativa está muy buena. Obviamente que nosotros utilizamos mucho la ciclovía, no solo para transporte, sino para el movimiento de los ciclistas para entrenar, incluso en algunos horarios que se interrumpe el tránsito. Creo que es una buena idea. A su vez, concientizar, más que nada, a que se utilice la bicicleta como medio de movilidad, medio de transporte y si esto se lleva a cabo en poquito tiempo va a ser un adelanto más para nuestra ciudad que lo necesita”.

Por último, el atleta Martín Méndez, catalogó como una iniciativa fundamental para Concordia, no solo por el costado deportivo, sino también por la sustentabilidad de la práctica en materia ambiental. En el mismo caso indicó que “debemos buscar los espacios pertinentes para que la actividad sea segura, estableciendo circuitos y tratando de visualizar mediante diferentes medios una forma sencilla y segura de transporte”.

En paralelo a lo manifestado por su colega deportista, el triatleta Alejandro Ricagno, esgrimió: “Estoy contento porque nos hayan invitado a participar a quienes somos referentes del ciclismo en Concordia y como profesor de educación física ya que tengo un grupo a cargo. Esta iniciativa es el futuro del mundo y estoy feliz que la ciudad pueda estar a la altura de las capitales más importantes del mundo. Es un circuito que se necesita por la salud, lo económico y por el medio ambiente”, determinó.