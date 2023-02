En Concordia piden medidas urgentes contra la inseguridad

Desde la oposición realizaron una evaluación del encuentro al que concurrieron. La Carola Laner del bloque de Juntos por el Cambio expresó: “Fue una reunión del Consejo de Seguridad muy esperada y necesaria, sobre todo por la presencia de la ministra de Seguridad Rosario Romero, el jefe de Policía de provincia y las expectativas lógicas de la necesidad que teníamos por respuestas concretas urgentes”.

La edil agregó en LT 15 Radio del Litoral. “Últimamente Concordia vivió momentos de violencia muy complicados y la sociedad espera de quienes tenemos responsabilidades institucionales y que somos parte del Consejo de Seguridad respuestas concretas de acuerdo a una emergencia que estamos viviendo. Viendo el avance de la delincuencia la sociedad no puede sentir abandono por parte de quienes tienen la responsabilidad de resguardar sus vidas. La sociedad quiere que sus dirigentes resuelvan sus problemas. Somos conscientes que el problema de la inseguridad no se va a solucionar, que se fue profundizando cada vez más, en una reunión del Consejo de Seguridad”, admitió.

Consultada sobre las medidas que se tomaron en estos últimos días sobre los refuerzos de agentes de policías en la ciudad, como también el anuncio de la construcción de una nueva comisaría, dijo: “a corto plazo son medidas necesarias, eran necesarias medidas urgentes y con un mensaje contundente para la lucha contra la delincuencia”.

Laner destacó que durante el encuentro se dialogó sobre dos aspectos puntuales que tenían el pedido por parte de la oposición, que son la lucha contra el narcomenudeo y el acceso fácil a las armas. “Son dos temas que nosotros planteamos en las dos anteriores reuniones del Consejo de Seguridad. El narcomenudeo es mucho, nosotros decimos que hay barrios enteros tomados por el narcotráfico. La relación con los delitos relacionados a eso, ya sea por zonas territoriales, peleas de bandas, los robos tienen relación con la droga. La droga es el eslabón principal para los demás delitos, ya sea por negocio o por consumo”, destacó.

La funcionaria también hizo hincapié en la preocupación por las prisiones domiciliarias. “Consultamos a los integrantes del poder judicial cuántas resoluciones judiciales se extendieron en Concordia por dar prisiones domiciliarias o excarcelaciones por diferentes motivos y cuántas de ellas se utilizó el fundamento de la falta de capacidad de las unidades de detención. Nos dieron una respuesta técnica que tal vez no era la que nosotros esperábamos. Muchas veces las prisiones domiciliarias no son la solución porque muchas veces no hay ningún tipo de control”, contó.

Durante el encuentro la oposición también planteó que Concordia tiene una carencia en la cantidad de móviles en la calle. “Concordia necesita móviles, la ministra dio la información en que están tratando de dar solución al problema. Ante la urgencia pedimos que se agilicen los trámites necesarios en términos jurídicos y procesales para el decomiso de los móviles por las diferentes causas narcos y que tengan un fin útil en materia de seguridad para nuestra comunidad”, dijo.

Otra de las preocupaciones son las reincidencias en la comercialización de estupefacientes que muchas veces se da en el mismo lugar donde se detuvo al cabecilla de una banda narco. “Nosotros caminamos diferentes barrios y notamos que se hace el trabajo de investigación, se hacen los allanamientos y una vez que se logran desbaratar las bandas vemos que nuevamente llegan a obtener algún tipo de prisión al cabeza de la banda, pero quedan los herederos. Quedan los hijos, algún familiar. Le supimos decir a la justicia que es una metodología que viene utilizando el narcotráfico en poner a las mujeres como cabeza del negocio para lograr la prisión domiciliaria porque son cabeza de familia”, expresó.

Consultada si las medidas anunciadas en esta reunión dejaron conformes contestó: “Son medidas que aportan y que suman, pero estas medidas aisladas sin un plan integral de combate contra el delito son esporádicas. Los 70 agentes que vienen a Concordia son importantes porque nuestra ciudad tiene una carencia de más de 200 agentes por la cantidad de habitantes y la complejidad del delito que tenemos”.

Laner también se lamentó de que no haya participado de esta reunión la Justicia Federal. “Últimamente lo venía haciendo, pero en esta oportunidad no fueron. Por lo menos pudieron participar las diferentes fuerzas como lo son Gendarmería, Prefectura y siempre es bienvenido el aporte que puedan llegar a hacer”, describió.

Por último, la concejal volvió a remarcar la preocupación sobre la gran cantidad de armas en manos de los delincuentes. “Cada vez son armas de mayores calibres en menores y eso se vio en los últimos casos que sucedieron. La ministra habló del plan nacional de desarme de entrega voluntaria, pero nosotros entendemos que ese plan está orientado en reducir los circulantes de armas en la sociedad civil. Tenemos que ser conscientes que el grueso del mercado negro e ilegal de armas no se resuelve con la entrega voluntaria sino con un combate de inteligencia criminal. Nosotros dijimos que se deben hacer controles en los depósitos judiciales o policiales, asegurarse de que pueden estar registradas contra civilidad y combatir el tráfico ilegal de armas”, finalizó.