Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió El pedido de un nene de 4 años de Chajarí se volvió realidad en Navidad. Papá Noel le trajo asado y su reacción quedó registrada en un video. 26 de diciembre 2025 · 18:21hs

Un niño de Chajarí vivió una Navidad muy especial luego de que Papá Noel cumpliera su pedido más deseado: un asado. La escena quedó registrada en un video que muestra el momento exacto en el que Augusto, de 4 años, abre su regalo navideño.

En las imágenes se puede ver al pequeño observando el presente con sorpresa, mientras descubre que su deseo se hizo realidad. La reacción fue inmediata y sincera, reflejando la emoción propia de la infancia en una fecha tan significativa.

LEER MÁS: Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad Un pedido especial en Chajarí: asado, sorpresa y emoción en Navidad Augusto.mp4 Video: Gentileza/INFO San Jaime de la Frontera "¡Me hizo caso!", expresó Augusto, completamente sorprendido por el regalo, en una frase que resume la alegría del momento y que rápidamente conmovió a quienes vieron el video.