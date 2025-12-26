Uno Entre Rios | La Provincia | Chajarí

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

El pedido de un nene de 4 años de Chajarí se volvió realidad en Navidad. Papá Noel le trajo asado y su reacción quedó registrada en un video.

26 de diciembre 2025 · 18:21hs
Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió.

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió.

Un niño de Chajarí vivió una Navidad muy especial luego de que Papá Noel cumpliera su pedido más deseado: un asado. La escena quedó registrada en un video que muestra el momento exacto en el que Augusto, de 4 años, abre su regalo navideño.

En las imágenes se puede ver al pequeño observando el presente con sorpresa, mientras descubre que su deseo se hizo realidad. La reacción fue inmediata y sincera, reflejando la emoción propia de la infancia en una fecha tan significativa.

Un pedido especial en Chajarí: asado, sorpresa y emoción en Navidad

"¡Me hizo caso!", expresó Augusto, completamente sorprendido por el regalo, en una frase que resume la alegría del momento y que rápidamente conmovió a quienes vieron el video.

