Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena.

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron a Clarita, una perra que se ahogó, estabilizándola antes de llegar a la veterinaria, gracias a su rápida acción.

En la jornada del 24 de diciembre, una familia se acercó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná con una perra que se encontraba inconsciente y presentaba dificultad para respirar . Ante la presunta obstrucción de la vía aérea, el animal fue asistido de manera inmediata por el personal de guardia, quien realizó las maniobras correspondientes y logró estabilizarlo.

Clarita, la perra que los bomberos de Paraná rescataron a tiempo

Romina Soledad.jpeg

Romina Soledad, dueña de la perra, expresó su agradecimiento: "Mi familia y yo anoche, a las 23 horas, vivimos una situación que nunca imaginamos: nuestra hija de cuatro patas se ahogó con comida y se desvaneció. Desesperados, salimos a buscar una veterinaria abierta, pero no encontramos ninguna. Inmediatamente pensamos en los bomberos, y ellos nos atendieron, realizándole reanimación y dándonos el tiempo necesario para llegar a una veterinaria. Clarita está internada, pero se encuentra bien. Estamos profundamente agradecidos con estos ángeles del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y esperamos poder agradecerles en persona cuando Clarita salga de internación".

El rápido accionar de los bomberos evitó una tragedia y permitió que el perro recibiera atención profesional a tiempo, resaltando una vez más el compromiso y la dedicación del cuerpo de Bomberos Voluntarios con la comunidad, no solo en emergencias humanas, sino también en situaciones que involucran a los animales.