Uno Entre Rios | La Provincia | Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron a Clarita, una perra que se ahogó, estabilizándola antes de llegar a la veterinaria, gracias a su rápida acción.

26 de diciembre 2025 · 14:48hs
Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena.

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena.

En la jornada del 24 de diciembre, una familia se acercó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná con una perra que se encontraba inconsciente y presentaba dificultad para respirar. Ante la presunta obstrucción de la vía aérea, el animal fue asistido de manera inmediata por el personal de guardia, quien realizó las maniobras correspondientes y logró estabilizarlo.

Posteriormente, la perra fue trasladada por sus familiares para recibir atención veterinaria especializada.

En Paraná piden cuidar el agua potable. Recomiendan cerrar canillas, reparar pérdidas, reutilizar agua y optar por métodos de limpieza que reduzcan el consumo. 

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

El verdín es una acumulación de algas que resulta resbaladizo y potencialmente riesgoso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

LEER MÁS: Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Clarita, la perra que los bomberos de Paraná rescataron a tiempo

Romina Soledad.jpeg

Romina Soledad, dueña de la perra, expresó su agradecimiento: "Mi familia y yo anoche, a las 23 horas, vivimos una situación que nunca imaginamos: nuestra hija de cuatro patas se ahogó con comida y se desvaneció. Desesperados, salimos a buscar una veterinaria abierta, pero no encontramos ninguna. Inmediatamente pensamos en los bomberos, y ellos nos atendieron, realizándole reanimación y dándonos el tiempo necesario para llegar a una veterinaria. Clarita está internada, pero se encuentra bien. Estamos profundamente agradecidos con estos ángeles del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y esperamos poder agradecerles en persona cuando Clarita salga de internación".

El rápido accionar de los bomberos evitó una tragedia y permitió que el perro recibiera atención profesional a tiempo, resaltando una vez más el compromiso y la dedicación del cuerpo de Bomberos Voluntarios con la comunidad, no solo en emergencias humanas, sino también en situaciones que involucran a los animales.

Bomberos Voluntarios Perra Nochebuena
Noticias relacionadas
El hospital San Martín actualizó el servicio de diagnóstico por imágenes con dos ecógrafos, Rayos rodante digital, mamógrafo digital, seriógrafo y equipo de RX

Balance 2025 Hospital San Martín: se destacó la incorporación de aparatos para diagnóstico de imágenes

Desde ATE Entre Ríos solicitaron a Rogelio Frigerio una respuesta ante la crítica situación de las y los trabajadores a los que no  les renovaron los contratos

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

Desde el 1° de enero OSER implementa la receta electrónica como único medio de prescripción de medicamentos 

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena.

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Ver comentarios

Lo último

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Ultimo Momento
Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Un recolector donó su aguinaldo y asó 200 pollos para vecinos en Navidad

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Policiales
Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Ovación
Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

La provincia
Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Balance 2025 Hospital San Martín: se destacó la incorporación de aparatos para diagnóstico de imágenes

Balance 2025 Hospital San Martín: se destacó la incorporación de aparatos para diagnóstico de imágenes

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

Dejanos tu comentario