Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado aprobó la ley Matías Colaprete, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves.

23 de diciembre 2025 · 18:14hs
El Senado aprobó la Ley Matías Colaprete.

Cámara de Senadores

El Senado aprobó la Ley Matías Colaprete.
Matías Colaprete

Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

El Senado de Entre Ríos realizó este martes la Primera Sesión de Prórroga del 146° Período Legislativo, que fue presidida por el vicepresidente primero, Rafael Cavagna. Entre otras iniciativas, el cuerpo aprobó el proyecto de ley “Matías Colaprete”, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, el vicepresidente primero, Rafael Cavagna presidió la primera sesión de prórroga, correspondiente al 145º Período Legislativo. Estuvo asistido por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y por la prosecretaria, Sara Foletto. Contó con la presencia de 15 legisladores.

Profesionales de la salud en alerta: La modificatoria de la Ley que reglamenta la carga horaria agrava la inseguridad laboral, expresaron en Casa de Gobierno

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

la Municipalidad de Paraná avisó que los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen hasta marzo.

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

La Ley Matías Colaprete aprobada en el Senado

Los senadores aprobaron sobre tablas el proyecto de Ley de autoría de la diputada Salinas y sus pares Zoff y Damasco en revisión, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves (Ley Matías Colaprete). Expediente N° 28.288.

El proyecto, que obtuvo sanción en la Cámara de Diputados el pasado 16 de diciembre, surge a partir de una iniciativa ciudadana impulsada tras el fallecimiento de Matías Colaprete, el joven que falleció en Paraná como consecuencia de una reacción alérgica grave luego de la picadura de una abeja.

La senadora Gladys Domínguez (Feliciano-Peronismo Federal) adelantó su voto afirmativo a la sanción del proyecto de ley y expresó: “Estamos hablando de algo muy simple, pero profundamente importante: cuidar la vida. Esta iniciativa nace de una tragedia que pudo haberse evitado”. En ese marco, remarcó que la propuesta “nos interpela como legisladores a transformar el dolor en una respuesta concreta del Estado”.

matias hombre.jpg
Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Asimismo, explicó que la ley “fija plazos razonables de adecuación, prevé la intervención del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y contempla mecanismos de acompañamiento, control y hasta incentivos para facilitar su implementación”. Además, sostuvo que “no hay mejor manera de honrar la memoria de Matías que haciendo que su historia sirva para salvar otras vidas”. Por último, la senadora reconoció “a la familia de Matías por haber luchado tanto por esta iniciativa”.

Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal-Más para Entre Ríos) manifestó su acompañamiento y señaló: “Creo que seguimos yendo detrás de las cosas que nos pasan. Cuando alguien muere por algo que se puede prevenir, no es un accidente”. En ese sentido, lamentó que “esta ley provenga después del fallecimiento de Matías, que el 28 de diciembre se va a cumplir un año”, y extendió su acompañamiento a la familia presente.

En la misma línea, el senador Marcelo Berthet (San Salvador-Más para Entre Ríos) se sumó a las palabras de su par y destacó que se trata de “un proyecto de ley presentado con profundo sentimiento de respeto y recogimiento, en homenaje a Matías Colaprete”.

Al respecto, afirmó que su fallecimiento “nos conmovió profundamente como comunidad” y consideró que la iniciativa es “una manera de mantener viva su presencia, de acompañar a sus seres queridos y de dejar constancia de que su aporte no fue en vano y no será olvidado”.

Finalmente, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú-Juntos por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento del bloque y adhirió a las palabras expresadas por sus pares.

La sesión contó con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la diputada Gladys Salinas y familiares de Matías Colaprete.

Senado Matías Colaprete Entre Ríos
Noticias relacionadas
La Cámara de Diputados sancionó el códogo fiscal y la Ley que transforma 28 juntas de gobierno en 22 comunas. El expediente de juicio politico a la sesión de la tarde 

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

El viernes 23 de enero se realizará el Certamen Nuevos Valores del Festival Nacional del Chamamé, conocido como Pre Federal en el Centro Cultural La Vieja Usina

En búsqueda de nuevos talentos chamameceros, vuelve el Pre Federal a Paraná 

La Provincia recategorizará a más de 12.000 trabajadores y en marzo presentará el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados.

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Ver comentarios

Lo último

Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

Ultimo Momento
Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

Policiales
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Ovación
El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Claudio Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Claudio Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Chacarita, interesado en dos campeones de América con River

Chacarita, interesado en dos campeones de América con River

La provincia
El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

En búsqueda de nuevos talentos chamameceros, vuelve el Pre Federal a Paraná 

En búsqueda de nuevos talentos chamameceros, vuelve el Pre Federal a Paraná 

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Dejanos tu comentario