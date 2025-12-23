El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado aprobó la ley Matías Colaprete, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves.

El Senado de Entre Ríos realizó este martes la Primera Sesión de Prórroga del 146° Período Legislativo, que fue presidida por el vicepresidente primero, Rafael Cavagna. Entre otras iniciativas, el cuerpo aprobó el proyecto de ley “Matías Colaprete”, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, el vicepresidente primero, Rafael Cavagna presidió la primera sesión de prórroga, correspondiente al 145º Período Legislativo. Estuvo asistido por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y por la prosecretaria, Sara Foletto. Contó con la presencia de 15 legisladores.

La Ley Matías Colaprete aprobada en el Senado

Los senadores aprobaron sobre tablas el proyecto de Ley de autoría de la diputada Salinas y sus pares Zoff y Damasco en revisión, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves (Ley Matías Colaprete). Expediente N° 28.288.

El proyecto, que obtuvo sanción en la Cámara de Diputados el pasado 16 de diciembre, surge a partir de una iniciativa ciudadana impulsada tras el fallecimiento de Matías Colaprete, el joven que falleció en Paraná como consecuencia de una reacción alérgica grave luego de la picadura de una abeja.

La senadora Gladys Domínguez (Feliciano-Peronismo Federal) adelantó su voto afirmativo a la sanción del proyecto de ley y expresó: “Estamos hablando de algo muy simple, pero profundamente importante: cuidar la vida. Esta iniciativa nace de una tragedia que pudo haberse evitado”. En ese marco, remarcó que la propuesta “nos interpela como legisladores a transformar el dolor en una respuesta concreta del Estado”.

matias hombre.jpg Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Asimismo, explicó que la ley “fija plazos razonables de adecuación, prevé la intervención del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y contempla mecanismos de acompañamiento, control y hasta incentivos para facilitar su implementación”. Además, sostuvo que “no hay mejor manera de honrar la memoria de Matías que haciendo que su historia sirva para salvar otras vidas”. Por último, la senadora reconoció “a la familia de Matías por haber luchado tanto por esta iniciativa”.

Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal-Más para Entre Ríos) manifestó su acompañamiento y señaló: “Creo que seguimos yendo detrás de las cosas que nos pasan. Cuando alguien muere por algo que se puede prevenir, no es un accidente”. En ese sentido, lamentó que “esta ley provenga después del fallecimiento de Matías, que el 28 de diciembre se va a cumplir un año”, y extendió su acompañamiento a la familia presente.

En la misma línea, el senador Marcelo Berthet (San Salvador-Más para Entre Ríos) se sumó a las palabras de su par y destacó que se trata de “un proyecto de ley presentado con profundo sentimiento de respeto y recogimiento, en homenaje a Matías Colaprete”.

Al respecto, afirmó que su fallecimiento “nos conmovió profundamente como comunidad” y consideró que la iniciativa es “una manera de mantener viva su presencia, de acompañar a sus seres queridos y de dejar constancia de que su aporte no fue en vano y no será olvidado”.

Finalmente, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú-Juntos por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento del bloque y adhirió a las palabras expresadas por sus pares.

La sesión contó con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la diputada Gladys Salinas y familiares de Matías Colaprete.