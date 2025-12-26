Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La Cámara de Diputados de la provincia no logró avanzar en el tratamiento del pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

26 de diciembre 2025 · 18:55hs
Con la sesión caída

Con la sesión caída, el dictamen de la comisión de Juicio Político no pudo ser ratificado por el pleno de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados tuvo su 13º Sesión Especial este viernes cuyo único objeto de convocatoria fue el de tramitar las denuncias formuladas contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. La comisión de Juicio Político se había reunido durante la mañana, pero tras la ausencia del bloque Más para Entre Ríos no logró reunir las firmas requeridas para avanzar con un dictamen sobre las denuncias analizadas.

En tanto, el expediente sobre la tercera acusación, que tramitó por separado, fue rechazado in limine

La sesión en Diputados

La convocatoria a 13º Sesión Especial del 146º Período Legislativo de la Cámara de Diputados desarrollada este viernes giró en torno de un único tema: el trámite parlamentario de los Expedientes Administrativos Nº 3.400 y Nº 3.432 (unificados) de solicitud de juicio político a la magistrada del STJ, que quedó irresuelto por no contar con dictamen de la comisión investigadora.

La ausencia del bloque de la primera minoría en las dos últimas reuniones de comisión dificultó la confección del dictamen necesario para que el asunto se trate en sesión.

La presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Gabriela Lena, entendió que no se emitió dictamen porque “el bloque Más para Entre Ríos no asistió a las comisiones en las que se debía firmar dictamen”.

La diputada subrayó, además, que “es un tema de trascendencia institucional en el que debemos ponernos de acuerdo sobre la postura a tomar y, si no es así, que se emitan dictámenes diferentes. Escuchamos que se reclamó tiempo de debate, podrían haber aprovechado las reuniones de comisión, pero no se hicieron presentes”, sostuvo.

En cambio, el pleno del cuerpo rechazó in limine el Expediente Administrativo Nº 3.580 referida a la acusación presentada en tercer término, “por no reunir los requisitos necesarios para tramitar un juicio político”, según explicó Lena.

La Constitución Provincial establece un plazo de 30 días para la resolución de un trámite de este tipo, que se extiende hasta el 5 de enero. En virtud de ese plazo, la diputada Lena mocionó que el expediente quede disponible para que sea tratado en la próxima sesión que celebre la Cámara.

Comunicado de Más para Entre Ríos

El bloque de diputados y diputadas Más para Entre Ríos informó que "el no tratamiento de dos denuncias de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina es exclusiva responsabilidad del oficialismo provincial que, argumentando la inexistencia del dictamen de la Comisión de Juicio Político, decidió dejar caer la sesión convocada para este viernes a las 14 y no incluyó el tratamiento de esas denuncias en la sesión desarrollada a las 16".

"Vale aclarar a todos los entrerrianos y entrerrianas que no es cierto que el dictamen de la citada comisión no se produjo por responsabilidad del peronismo. El oficialismo de “Juntos por Entre Ríos” tiene la suficiente cantidad de representantes para producir un dictamen de mayoría, y por lo tanto no es necesario que el peronismo –que tiene 6 de los 15 integrantes– acompañe esa decisión", indicaron.

"Si ese dictamen no contara con las firmas suficientes, obedecería a una situación interna del oficialismo", agregaron.

Los legisladores y legisladoras de Más para Entre Ríos "estuvimos este viernes en la Legislatura dispuestos a permitir el quorum necesario para sesionar, pero con la postura de no votar el dictamen elaborado por Juntos por Entre Ríos. Fue por eso que el oficialismo dejó caer la sesión de las 14 y tampoco incluyó el tema en la de las 16. En estos dos años de gestión el oficialismo ha tratado numerosas iniciativas con dictámenes firmados solo por integrantes de su bloque y sin considerar las posturas de la oposición. Al oficialismo le sobran votos para emitir el dictamen y también para aprobarlo en el recinto", finalizaron.

Diputados Susana Medina Superior Tribunal de Justicia
