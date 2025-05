El universo pop aterriza en Paraná con una feria única.

La invitación a la Nekoferia

nekoferia 1 universo pop.jpg El flyer del evento.

Para más detalles de lo que se vivirá este sábado en el Almacén de los 33, UNO dialogó con Virginia Campi, organizadora de NekoYume Eventos.

—¿Cómo nació Neko Yume y qué los motivó a transformarlo en Nekoferia?

—NekoYume nació como un espacio de encuentro para emprendedores locales, funcionando inicialmente como un showroom y una feria autogestiva. Durante 2024, operamos como una feria fija con un alquiler mensual, reuniendo a más de 15 emprendedores de Paraná, Santa Fe y Buenos Aires (limitado únicamente por el tamaño del espacio), aunque recibimos el interés de más de 40 emprendedores que deseaban participar. A partir de esta experiencia, observamos que los días de eventos temáticos generaban una mayor afluencia de público (más de 50 asistentes por jornada), mientras que en los días regulares las ventas eran más difíciles de sostener. Esta realidad nos llevó a replantear un nuevo modelo para 2025, proponiendo una feria de un solo día de duración con una temática específica en cada edición.

De esta manera, incentivamos a los emprendedores a desarrollar productos exclusivos para la ocasión, aumentando el interés del público y generando un ambiente dinámico y atractivo que fomente la compra y la asistencia.

—¿Qué diferencia a Nekoferia de otras ferias de emprendedores o eventos similares en Paraná?

—Cada edición de Nekoyume se distingue por su temática única, lo que permite que cada evento sea diferente y atractivo tanto para el público como para los emprendedores. Las actividades (ventas de productos, trivias, exposiciones, proyecciones) varían según la temática seleccionada, brindando a los asistentes una experiencia novedosa y diferenciada en cada edición. Este enfoque no solo incentiva la participación recurrente, sino que también posiciona a Nekoyume como un evento dinámico que se renueva constantemente y no se encasilla en un formato tradicional de feria. Además, el evento promueve la colaboración con artistas locales para la producción de materiales gráficos y contenido publicitario, fortaleciendo así el ecosistema creativo y potenciando el alcance de la feria y el artista a través de la comunicación visual.

En esta primera edición del año decidimos comenzar con una temática generalizada para llegar a más personas (sin abandonar el recorte temático de nuestro público), las próximas fechas ya contaremos con una temática específica aprovechando estrenos populares y fechas comerciales.

—¿Cómo fue el proceso de organización de esta primera edición? ¿Con cuántos emprendedores contarán?

—Primero nos contactamos con espacios culturales que nos brinden un lugar para realizar la feria con o sin una presentación de Nekoyume como proyecto de evento. Así fue como nos encontramos con los 33 Orientales, quienes muy amablemente nos brindaron su espacio en su totalidad, teniendo además experiencia en el rubro de eventos y ferias de artesanos. Para la convocatoria realizamos un formulario el cual cualquier emprendedor que quisiese participar podía presentar su emprendimiento allí, y a partir de ello realizamos una selección de los rubros con mayor potencial de ventas de nuestro público y de mejor calidad visual, gráfica o artesanal en sus productos. Para la primera edición de la Nekoferia somos 29 emprendedores confirmados.

El universo pop aterriza en Paraná con una feria única

nekoferia 1 universo pop 3.jpg El universo pop aterriza en Paraná con una feria única.

—¿Qué tipo de productos o propuestas artísticas van a poder encontrar quienes asistan?

—Lo que van a encontrar mayormente pertenece al mundo de la cultura japonesa, la animación, novelas y el kpop (música coreana). A su vez, se podrán encontrar piezas originales de artistas y autores y productos de cultura pop en general (gaming, películas, series, prendas vintage, etc). Pueden conocer todos los productos y participantes de la feria visitando nuestras redes, ya que publicitamos cada emprendedor con un posteo personalizado que a su vez promociona la feria.

—¿Van a haber actividades además de los stands?

—Si, va a haber una proyección gratuita de la última película ganadora el oscar de animación Flow, un stand de glitter, vamos a estar pasando música para ambientar el ambiente y vamos a contar con una cantina y espacio con mesas y sillas, con mucha variedad de productos para consumir. El espacio va a brindar ramen casero como ocasión especial, que es un platillo asiático muy popular en la comunidad, en especial en las épocas de frío. A su vez gracias la feria vamos a estar regalando, con las compras de los clientes, stickers y un llaverito temático del evento sumado a sorteos de productos.

—¿Cómo surgió la alianza con El Almacén de los 33 y por qué eligieron ese lugar?

—Se dio de forma muy buena y espontánea. Al ser un espacio autogestivo fue sencillo contactarnos con los dueños del lugar y presentarles nuestra propuesta, a la cual accedieron rápidamente. Ellos buscan ayudar activamente a eventos culturales de Paraná sin importar si su convocatoria es amplia o pequeña. Elegimos el lugar por su accesibilidad, su buena ubicación y amplio espacio para realizar cualquier actividad (cuentan con un exterior/vereda amplia y tres pisos).

—¿Qué significa para ustedes trabajar desde lo autogestivo?

—Seguridad y respeto hacia trabajos y proyectos autogestivos. Mas que nada en el tema del trato hacia los emprendedores y artistas en eventos que se han realizado o dejaron de hacerse en Paraná (aclaro por las dudas que no es el caso de los chicos de la Oni Fest y Papel y Tijera, ellos son una excepción) ha sido sumamente negativo e irrespetuoso. El maltrato a los emprendedores se volvió moneda común en algunos eventos, cobrando el puesto en montos sumamente elevados e injustificados, comentando que los emprendedores no son necesarios para el evento y que no son el corazón del mismo (palabras dichas por un organizador) e inclusive dejando que cualquier rubro no relacionados participe en eventos de cierta temática o repitiendo un mismo rubro solo para poder cubrir los puestos, sin ningún criterio de selección en cuanto a la calidad del productos o diseño o sin priorizar artistas que realicen piezas originales.

Por eso, desde NekoYume priorizamos a nuestros emprendedores. La feria y la difusión de sus participantes es nuestra prioridad, buscando que el pago del puesto sea económico, que el evento sea de entrada gratuita y ofreciendo algunas actividades para atraer la mayor cantidad de asistentes posibles que se vuelvan clientes de nuestros feriantes.

El universo pop aterriza en Paraná con una feria única

nekoferia 1 universo pop 2.jpg El universo pop aterriza en Paraná con una feria única

—¿Qué expectativas tienen para esta primera edición? ¿Tienen pensado hacer más fechas a lo largo del año?

—Hay buenas expectativas para esta primera edición, ya que al ser gratuita esperamos que asista una buena cantidad de público y que las ventas sean suficientes para que todos nuestros emprendedores obtengan ganancias. Estamos haciendo un gran esfuerzo e inversión en la publicidad del mismo para asegurarnos de que sea exitoso. Tenemos pensado hacer más fechas a lo largo del año pero confirmaremos las mismas a partir del impacto de esta primera edición. No deseamos planificar más ediciones en este formato si no nos aseguramos que funcione y sea redituable para los emprendedores que participen.

—¿Cómo puede sumarse alguien que quiera participar como expositor o colaborador en próximas ediciones?

—Para sumarse a próximas ediciones deben estar atentos a nuestras redes @nekoyume.eventos (en Instagram y Tik Tok) https://www.instagram.com/nekoyume.eventos/, cuando anunciamos una nueva fecha normalmente ya abrimos la convocatoria y formulario para la selección de emprendedores. Nuestro criterio es que sean trabajos de calidad y que respeten la temática de nuestro público objetivo para asegurar el interés de clientes y lograr ventas. En caso de querer colaborar de cualquier otra forma nos mandan un mensaje directo a nuestro instagram y ya se estarían comunicando directamente conmigo ante cualquier consulta y propuesta. De esta manera se han acercado artistas que han querido colaborar con gráficas de nuestros eventos temáticos y han salido producciones muy bellas.