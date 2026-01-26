Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

"El Turquito" de Paraná emocionó a todos con un mensaje de esperanza en su lucha contra el cáncer

Jorge "El Turquito" Motteta emocionó a Paraná con un video donde enfrenta el cáncer con optimismo, agradece el apoyo y transmite un mensaje de esperanza.

26 de enero 2026 · 11:44hs
El Turquito de Paraná emocionó a todos con un mensaje de esperanza en su lucha contra el cáncer.

"El Turquito" de Paraná emocionó a todos con un mensaje de esperanza en su lucha contra el cáncer.

Jorge Motteta, conocido popularmente como "El Turquito", compartió una reflexión llena de optimismo en medio de su tratamiento contra el cáncer. El dueño de la histórica vinería agradeció el cariño de la gente y dejó una enseñanza sobre la actitud ante la adversidad: "A la vida hay que ponerle el pecho y una sonrisa".

El comerciante volvió a emocionar a la comunidad, aunque esta vez no fue con una de sus habituales ofertas o campañas solidarias, sino con un testimonio en primera persona sobre la dura batalla que libra contra la enfermedad, convirtiéndose una vez más en un ejemplo de resiliencia.

"El Turquito" vuelve a conmover: resiliencia y gratitud en un emotivo video

A través de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, Motteta se mostró con el ánimo arriba, enviando tranquilidad y agradecimiento a quienes se preocupan por su salud. Lejos de caer en el desánimo, el "Turquito" eligió transmitir esperanza.

En las imágenes, se lo ve con su característica energía, enfrentando el proceso con entereza. "Quiero agradecer a toda la gente que siempre nos manda un mensajito para ayudarnos en este proceso. Nos hace muy bien, nos da fuerzas", expresó, visiblemente emocionado por la ola de afecto recibida.

El mensaje hace hincapié en la importancia de la actitud mental y el apoyo afectivo para sobrellevar la enfermedad. "Esto es un round más. A la vida hay que vivirla con alegría, a pesar de los obstáculos. No hay que bajar los brazos nunca", reflexionó el paranaense, cuyas palabras calaron hondo en sus seguidores y clientes.

La publicación se llenó de inmediato de comentarios de aliento. Vecinos, amigos y colegas del rubro comercial de Paraná le enviaron fuerzas, destacando su generosidad de siempre (conocida por sus colectas de juguetes y ayuda a merenderos) y devolviéndole ahora un poco de ese amor en este momento difícil.

El "Turquito" cerró su mensaje con su sello personal, una invitación a valorar el presente: "Disfruten, quieran mucho y sean felices. Nosotros seguimos acá, peleándola con una sonrisa".

