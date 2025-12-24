Uno Entre Rios | El País | Niña

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Keyla, una niña marplatense de 7 años con cáncer terminal en el hígado, sueña con conocer a los cantantes Emilia Mernes y Duki.

24 de diciembre 2025 · 14:04hs
Keyla es una niña de 7 años de Mar del Plata con cáncer terminal en el hígado y sueña con conocer a Emilia Mernes y a Duki. Asiste a la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 508 "Madre Teresa de Calcuta", donde grabaron y difundieron un video para que el mensaje llegue a la artista entrerriana y ayudar a cumplir su anhelo.

Según informaron sus familiares, Keyla "es paciente oncológica con metástasis y tiene una esperanza de vida de tres meses", de acuerdo con lo indicado por los médicos.

LEER MÁS: La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

La historia de Keyla, la niña marplatense que sueña con conocer a Emilia Mernes

En detalle, la niña fue diagnosticada con una neoplasia hepatocitaria NOS (tumor en el hígado) y recientemente su familia recibió la noticia de que su pronóstico es "delicado e irreversible".

Frente a este panorama, Keyla expresó su deseo de conocer a su ídola, una de las cantantes argentinas más importantes tanto a nivel nacional como internacional.

"Su mayor sueño es conocer a Emilia. ¿Nos ayudás a compartir el video para que le llegue y poder cumplir su sueño?", señalaron desde la publicación realizada por el establecimiento educativo.

