Keyla, una niña marplatense de 7 años con cáncer terminal en el hígado, sueña con conocer a los cantantes Emilia Mernes y Duki.

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes.

Keyla es una niña de 7 años de Mar del Plata con cáncer terminal en el hígado y sueña con conocer a Emilia Mernes y a Duki . Asiste a la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 508 "Madre Teresa de Calcuta", donde grabaron y difundieron un video para que el mensaje llegue a la artista entrerriana y ayudar a cumplir su anhelo.

Según informaron sus familiares, Keyla "es paciente oncológica con metástasis y tiene una esperanza de vida de tres meses" , de acuerdo con lo indicado por los médicos.

La historia de Keyla, la niña marplatense que sueña con conocer a Emilia Mernes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Escuela Especial Domiciliaria y Hospitalaria N° 508 (@escuela_508_mdp)

En detalle, la niña fue diagnosticada con una neoplasia hepatocitaria NOS (tumor en el hígado) y recientemente su familia recibió la noticia de que su pronóstico es "delicado e irreversible".

Frente a este panorama, Keyla expresó su deseo de conocer a su ídola, una de las cantantes argentinas más importantes tanto a nivel nacional como internacional.

"Su mayor sueño es conocer a Emilia. ¿Nos ayudás a compartir el video para que le llegue y poder cumplir su sueño?", señalaron desde la publicación realizada por el establecimiento educativo.