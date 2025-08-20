El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Nahir Galarza dejó a su abogado y designó a Augusto Lafferriere, ex defensor de Gonzalo Caudana, cuyo hijo fue vinculado sentimentalmente con ella.

Desde la Unidad Penal N°6 de Paraná, donde cumple prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza decidió cambiar a su abogado defensor . La joven solicitó la remoción de Claudio Berón y nombró en su lugar al doctor Augusto Lafferriere.

La decisión fue oficializada mediante un comunicado firmado por la jueza Elena Margarita Vicari, titular del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. A partir de ahora, toda notificación judicial relacionada con Galarza deberá ser remitida a Lafferriere, quien tiene domicilio en la ciudad de Gualeguaychú.

El nuevo abogado de Galarza fue defensor de Gonzalo Caudana, un conocido narcotraficante de Paraná. Su hijo, Matías Caudana, fue vinculado sentimentalmente con la joven durante un tramo de la causa, lo que generó atención mediática en su momento.

Además, Lafferriere es actualmente el defensor de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra Rucu Silva, ocurrido en 2018 en Paraná y que cumple prisión en la Unidad Penal N°1 de Paraná tras el rechazo de absolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná que confirmó la sentencia en primera instancia.