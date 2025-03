Nahir Galarza cerca de la fe católica: "Soy responsable de lo que pasó"

“Hubo mucho morbo. Se creó un personaje de una Nahir fría y a la que no le importaba nada. Si salía con cara seria, era fea; si salía sonriendo era fría. Me vi afectada por todo lo que se creó. Si bien he cambiado, era una persona normal y se exageró todo”, indicó la joven a Canal 9 Litoral. Y agregó: “Hubo una fiscal que argumentó mi prisión preventiva porque iba a salir a matar testigos. Hay personas condenadas en este penal por la misma carátula y, como mucho, tienen 20 años. Hasta hoy no sé por qué me eligieron a mí. Se supone que la Justicia es la misma para todos”.

nahir.jpg

La denuncia de violencia de género

“Se dijo que yo quería dejarlo mal a Fernando para acusarlo de violencia de género, pero la verdad es que había pruebas. Había una carta donde me pedía disculpas por lo que me había hecho. Me llamaba miles de veces por día, tenía audios donde me gritaba, mis amigas también lo contaron. Declararon mi masajista y mi ginecólogo, que vieron las marcas que tenía. Había mucha prueba, pero nadie me escuchaba”, indicó Nahir. Y apuntó: “No me interesa que me crean o no, a esta altura. Pasaron 7 años, estoy re condenada. Lo digo porque es verdad”.

Qué pasó el día del crimen

“Hay cosas que trabajé mucho con mi psicóloga, volví a revivir mucho ese día, fue difícil conllevar eso y todo lo que pasó. No fue solo esa noche. Contar lo que pasó no tiene sentido. Estoy condenada, nunca me dieron la oportunidad de decir nada. Me dieron una prisión perpetua y no tengo la chance ni siquiera de resocializar”, sostuvo la joven, asumiendo la culpa por lo sucedido. Asimismo, aclaró: “No quiero minimizar lo sucedido, pero yo también tengo derechos como ser humano o detenida”.

Sobre la hipótesis de que a Fernando lo mató su padre

“Se inventaron muchas cosas, yo no hice ninguna denuncia ni pedí ninguna restricción contra mi padre”, dijo Galarza. Años atrás surgió que la joven había inculpado a su papá por lo sucedido: “Yo soy responsable, yo estoy condenada. A él no se lo investigo y prefiero preservar a mi familia”.

nahir galarza.jpg Foto: Infobae

La relación con Jorge Zonzoni

“Mi abogado es Claudio Berón. Raquel Hermida no es mi abogada y no puede apelar, lo fue pero estaba todo el tiempo en los medios. Con Jorge Zonzini no tengo relación, hablé una sola vez. Lo buscamos para salir en los medios. A la semana mis padres le dijeron que no querían saber más nada. Hasta el día de hoy dice que tiene relación conmigo, pero no es verdad”.

Reducción de pena

“No lo voy a hacer, yo no estoy pidiendo nada extraordinario. Solamente solicito la misma posibilidad que tienen los demás. En algún momento, sí pediré una reducción de mi condena”, adelantó Galarza sobre su pena. Acto seguido, expresó: “Estoy buscando mejorar como una persona. Trabajo, estudio, participo de las actividades. Quiero demostrar que he cambiado y tengo ganas de progresar”.

Cerca de la fe

“Cuando estaba afuera era católica, pero no muy practicante. Acá, los primeros años, fui un desastre. Pero me empezaron a invitar a ir a la Iglesia. Hoy no soy muy creyente, pero es un ambiente que me gusta mucho. Me da tranquilidad, me ha ayudado con sanar y pedir perdón, además de ser sincera conmigo misma”, indicó la joven a la hora de hablar de su nueva relación con la fe.

Pastorizzo.jpg Máxima pena. El abogado de Gustavo Pastorizzo aseguró que Nahir quedó muy mal parada con las pruebas. Foto: El Argentino

Qué le diría a Fernando

“En algún momento quisimos hablar con su familia y no quisieron saber nada. Si tuviera la oportunidad, les pediría perdón desde lo más profundo de mi corazón. He entendido la gravedad, me he puesto en su lugar”

En la cárcel

“Lo que más me gusta es estudiar idiomas. He estudiado varios y también Psicología Social”, indicó Nahir. Contó además que trabaja todas las mañanas: “Estoy en el sector de bordado del Servicio Penitenciario, desde las 8 hasta las 12”

“A la mañana trabajo, por la tarde estudio. Hago ejercicio, voy a la iglesia y hago yoga. Las visitas son limitadas, acá rige un protocolo que está desde la pandemia, sólo nos ven familiares directos cada 15 días. Es muy restrictivo”, apuntó Nahir. Aclaró luego que no tiene pareja y que, por el momento, no se ve como madre”.

“Me dio mucho aprendizaje, me ha ayudado a reflexionar y encontrarme conmigo misma. En algún momento me quitó las esperanzas y las ganas de vivir”