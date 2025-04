Crecen las estafas virtuales en los alquileres: las recomendaciones de profesionales

Sin embargo, a lo que se considera una ventaja para inquilinos y propietarios, aumentan las publicaciones fraudulentas que, ante la necesidad de las personas por hallar un techo donde vivir, les arrebatan el dinero.

Defazy explicó: “Respecto a los posibles fraudes a la hora de alquilar, es importante resaltar que recurrir a una inmobiliaria da seguridad y confiabilidad en la operación. Porque así como se le pide al inquilino información para conocer el paradero, para ver quiénes son sus garantes y demás; se hace lo mismo con los dueños, o sea que la inmobiliaria siempre chequea siempre la información para que el inquilino ya sepa los datos de la propiedad, que el dueño es quien dice ser. Por otro lado, primero es muy importante primero visitar la propiedad antes de entregar cualquier tipo de dinero, en concepto de seña o reserva”.

Recomendó: “Si no se recurre a una inmobiliaria, se alquila por particular, hay que asegurarse que el propietario es quien dice ser, pedir toda la documentación que avale la titularidad y la potestad para suscribir ese contrato. En resumen, la inmobiliaria da seguridad y transparencia a la operación pero porque revisa y chequea absolutamente todos los datos de ambas partes”.

La matriculada agregó: “Es importante destacar que muchas veces las propiedades que usan para cometer fraude, son propiedades que están en oferta, sacan las fotos de los frentes o de la parte interior pero las ofrecen otras personas. Cuando son estafas la ofrecen a precios irrisorios, entonces la gente se ve tentada por el precio y no piensa, llama en confianza al número que ponen, dejan señas o reservas y después cuando van hasta la propiedad se dan cuenta que no se estaba alquilando o que estaba en alquiler pero otra propiedad. Generalmente se usan fotos de publicidades viejas, que ya no están disponibles, eso es usual en las estafas, tanto como los precios sensiblemente más bajos que los de mercado. Entonces hay mucha gente que no desconfía y cae dentro del fraude.”

Por último, enfatizó: “Es importante, antes de dejar cualquier suma de dinero, primero conocer el lugar físico, pero no solamente el número y la calle, sino que la persona se lo muestre y después verificar la documentación. Las inmobiliarias lo que hacemos es verificar la información de ambas partes para saber si la propiedad está apta para alquilar”.

alquileres ley.jpg El debate sobre la ley de alquileres expone una problemática crónica: la falta de acceso a la vivienda de millones de argentinos.

En tanto, Eliana Galarza, jefa de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, el método usado es a través de Marketplace o grupos de Facebook, donde publican viviendas en alquiler a precios bajos. No hay requisitos para ingresar y lo único que piden es el pago de un adelanto. Una vez que se realiza la transacción el inquilino ya perdió miles de pesos.

En este sentido, ejemplificó: “Tenemos tres damnificados en 10 días. Es la misma dirección del microcentro de la ciudad de Paraná y el único requisito era pagar el adelanto. El último caso, el joven damnificado llegó con el flete a la propiedad y obviamente no había nada”.

Por eso, al igual que Defazy, Galarza recomienda no alquilar a través de redes sociales, sino que es más seguro recurrir al mercado formal, como las inmobiliarias, o asesorarse con abogados o corredores públicos inmobiliarios.

La situación de los inquilinos

La agrupación Inquilinos Agrupados dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina realizada en marzo de 2025. Tuvo como objetivo relevar la situación habitacional, contractual y económica de los hogares inquilinos en Argentina tras la implementación del decreto N° 70/2023. Participaron 1.402 personas de todo el país mediante un formulario disponible en Internet.

Entre los resultados, destacaron: “El 65,5% de los contratos fueron firmados a partir del 1° de enero de 2024. El 29,8% de los hogares encuestados tuvo que mudarse por no poder afrontar el precio del alquiler. El 88% considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses.”

Los contratos, indican, aumentaron significativamente. La mayoría tiene un plazo de dos años (66,5%), seguida por un año (18,6%) y menos de seis meses, un 5,5%.

En cuanto a los mecanismos de actualización: el 64% se rige sobre el Índice de Precios del Consumidor, el 30,5% por el Índice de Contratos de Locación, el 3,3% por Casa Propia y el 2% por el valor del dólar.

Por otra parte, en cuanto a la relación entre lo destinado por los inquilinos al alquiler, el informe de la agrupación indica que el 10% de las personas con menor esfuerzo económico destinan hasta el 20% de su salario al alquiler, mientras que el 10% con mayor carga económica destinan más del 60%. La mitad de los inquilinos gasta hasta el 40% de su salario en alquiler. El 20% de los inquilinos destina más del 55% de sus ingresos al alquiler, lo que indica una vulnerabilidad económica severa.

Como conclusión al relevamiento realizado durante marzo en todo el país, Inquilinos Agrupados sostiene: “Los resultados muestran un mercado de alquiler profundamente precarizado, con sobreendeudamiento, alta movilidad forzada y un consenso generalizado a favor de la intervención estatal. La situación laboral y contractual deteriorada acentúa las condiciones de vulnerabilidad habitacional en un contexto de ajuste económico y desregulación”.